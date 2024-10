Razem opuszcza Lewicę. Będzie nowe koło w Sejmie

Ziobro do Tuska: „Pokaż to swojej córce”. Teraz naprawdę przesadził?

Razem poza klubem Lewicy

"W nadchodzącym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie tego koła tak, by na pierwszym listopadowym posiedzeniu występować już samodzielnie jako partia Razem" - oświadczyła Marta Stożek, posłanka Razem. Jak podkreśla PAP, niedziela jest drugim dniem kongresu partii Razem, na którym działacze ugrupowania omawiali wyniki wewnętrznego referendum i podejmowali decyzję m.in. w sprawie opuszczenia parlamentarnego klubu Lewicy. W głosowaniu, które odbyło się 11-12 października, 53,75 proc. działaczy opowiedziało się za wyjściem z klubu. Poseł Maciej Konieczny wyjaśnił, że - zgodnie ze statutem partii - w kole będzie pięć osób.

Na kongresie zabrakło już m.in. wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, senatorki Anny Górskiej oraz posłanek: Joanny Wichy, Doroty Olko i Darii Gosek-Popiołek, które w miniony czwartek 24 października 2024 roku zdecydowały o opuszczeniu partii Razem. Przekazały, że pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zapisują się do żadnej partii.

Zandberg ostro o rządzie Tuska. Idzie do opozycji?

Jak do całej sprawy odnosi się przewodniczący Razem, poseł Adrian Zandberg? Szef partii ocenił, że rząd Donalda Tuska zawiódł wyborców, którzy roku temu głosowali za zmianami w kraju. „Rok temu głosowaliśmy za zmianą. Rok temu głosowaliśmy z nadzieją na to, że ruszy w końcu naprawa państwa. Minął rok i trzeba to sobie powiedzieć jasno i uczciwie, to się nie wydarzyło. Rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi. Nie dotrzymał obietnicy i zawodzi kolejne grupy. Zawodzi pracowników, zawodzi kobiety, zawodzi pacjentów, którzy leczą się w polskich szpitalach, zawodzi młode pokolenie, które rzucono na pastwę banków i deweloperów. Tak niestety wygląda rzeczywistość po roku rządów Donalda Tuska” - wskazał lider Razem Adrian Zandberg po zakończonym kongresie partii.

Zandberg podkreślił, że „rząd przyniósł do parlamentu zły, antyspołeczny budżet. (…) To nie jest budżet, który obiecywaliśmy” - stwierdził lider partii. Jak zapowiedział, posłowie Razem będą składali poprawki do projektu budżetu państwa na 2025 r., żeby „ten budżet naprawić”. „Jeżeli zmiany w tym budżecie nie zostaną wprowadzone to Partia Razem zagłosuje przeciw temu budżetowi” - oświadczył.

Lider Razem mówi jasno: "demokratyczna Polska jest dziś coraz bardziej rozczarowana, a potrzebuje bardziej, niż kiedykolwiek nadziei. Polska potrzebuje sensownej opozycji, która stoi po stornie zwykłych ludzi, która stoi po stronie praw człowieka i taką opozycją będzie partia Razem".

Tusk nie zostawia na Razem suchej nitki

Tymczasem na odpowiedź Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. „»Prawo i Sprawiedliwość« i »Razem« – te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Czarnego” – napisał szef rządu na platformie X.

„Prawo i Sprawiedliwość” i „Razem” - te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Czarnego.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 27, 2024

