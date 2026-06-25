Rafał Trzaskowski zabrał głos na Radzie Miejskiej. Co wiedział o Szpitalu Południowym?

Radni Warszawy przygotowują się do podjęcia kluczowych decyzji w sprawie prezydenta Trzaskowskiego, a klub Lewicy zadeklarował, że nie poprze wniosków dotyczących jego wotum zaufania i absolutorium, co jest bezpośrednio związane z ujawnionymi nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące Szpitala Południowego, prezydent Warszawy zapowiedział pełne wyjaśnienie sprawy, zlecił audyt w placówce oraz złożył zawiadomienie do prokuratury, apelując o powstrzymanie się od przedwczesnych osądów.

Na posiedzeniu Rady Warszawy zgłoszono propozycje odwołania trzech wiceprezydentów i urzędników miejskich, w tym Renaty Kaznowskiej (odpowiedzialnej za zdrowie) oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Radni Warszawy przygotowują się do podjęcia decyzji w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Sytuacja ta jest bezpośrednio związana z ujawnieniem szczegółów dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. W związku z rozwojem wydarzeń, klub Lewicy w Radzie Miejskiej zadeklarował, że nie poprze wniosków dotyczących prezydenta.

Początek posiedzenia Rady Warszawy został zdominowany przez wnioski dotyczące zmian personalnych. Zgłoszono propozycję odwołania Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent m.st. Warszawy, odpowiedzialnej za obszar zdrowia publicznego. Ponadto, radni wystąpili o usunięcie ze stanowisk Tomasza Menciny, zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w stolicy, a także Aldony Machnowskiej-Góry. Warto zaznaczyć, że Aldona Machnowska-Góra, oprócz pełnienia funkcji w strukturach miejskich, zasiadała również w radzie nadzorczej wspomnianego Szpitala Południowego. Po złożeniu tych wniosków prowadzący obrady ogłosił przerwę do godziny 11:15.

Stanowisko Rafała Trzaskowskiego

Po wznowieniu obrad głos zabrał prezydent Rafał Trzaskowski. Odniósł się do zarzutów związanych ze Szpitalem Południowym, podkreślając wagę wyjaśnienia sprawy. W swoim wystąpieniu prezydent oświadczył.

- Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to wszystkie osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Ta sprawa zostanie wyjaśniona do końca", dodając, że proces ten będzie prowadzony "konsekwentnie, transparentnie i do bólu wyjaśniamy całą tę sprawę - mówił.

Prezydent Trzaskowski poinformował, że w odpowiedzi na doniesienia zlecił przeprowadzenie audytu w Szpitalu Południowym. Jednocześnie złożył zawiadomienie do prokuratury w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. Zaapelował także do opinii publicznej o powstrzymanie się od przedwczesnych osądów do momentu opublikowania wyników prowadzonego śledztwa.

Włodarz stolicy przywołał wydarzenia z 23 czerwca, kiedy to w jednym z kanałów telewizyjnych i internetowych wystąpił były ordynator Szpitala Południowego. Przedstawił on relację o rzekomych, szeroko zakrojonych nieprawidłowościach w placówce, a także o przypadkach zgonów, które miały być wynikiem niekompetencji personelu medycznego i chaosu organizacyjnego. Prezydent Trzaskowski, komentując te doniesienia.

- Czy te słowa mają pokrycia w faktach? Ustali prokuratura, ale po takich słowach zrobiłem to, co jest moim obowiązkiem - Trzaskowski złożył zawiadomienie do prokuratora generalnego z prośbą o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających - stwierdził. - Rozumiem emocje, rozumiem też chęć politycznej gry, ale tu chodzi o jasne dla wszystkich ustalenie faktów - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Rafał Trzaskowski:

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