Rozmowy w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Wypowiedź Rafała Leśkiewicza dla Radia WNET, opublikowana na profilu Kancelarii Prezydenta, to bezpośrednia odpowiedź na przejęcie kierownictwa w Trybunale przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską oraz deklaracje premiera o końcu sporu wokół tej instytucji.

Zgodnie z artykułem 194 polskiej Konstytucji prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest osoba, która odebrała akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jest z wiceprezesem TK. I zgodnie z aktualnym stanem prawnym prezesem TK jest Bogdan Święczkowski, a wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Nie ma takiej konstrukcji prawnej, która by pozwalała uzurpatorce, Annie Korwin-Piotrowskiej, która nie złożyła ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ślubowała wobec marszałka Czarzastego i kolumny sejmowej – by to ona weszła sobie tak po prostu do Trybunału i rozpoczęła urzędowanie, jeszcze ogłaszając się samozwańczo pełniącą obowiązki prezesa TK

– pisze na X Rafał Leśkiewicz, rzecznik Prezydenta RP.

Nocne zarządzenia w Trybunale i deklaracja premiera

Ostra reakcja Pałacu Prezydenckiego wynika z ostatnich wydarzeń w Trybuna Konstytucyjnym. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jako najstarsza stażem sędzia ogłosiła, że sama przejmuje kierowanie Trybunałem.

W ślad za tym w dniach 2–3 listopada zebrało się Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Uczestniczyło w nim ośmiu sędziów wybranych przez obecny Sejm, którzy uznali, że taka liczba daje im kworum do podejmowania uchwał. Z kolei 10 listopada premier Donald Tusk ogłosił „koniec sporu” o Trybunał Konstytucyjny i „początek nowej ery”. Szef rządu poinformował o publikacji uchwały zmieniającej regulamin TK i uznał instytucję za prawidłowo obsadzoną.

Rzecznik prezydenta ocenia te ruchy zupełnie inaczej. W swoim wystąpieniu przekonuje, że działania większości rządzącej wykraczają poza ramy konstytucyjne i służą bieżącym celom politycznym gabinetu Donalda Tuska.

Żyjemy w tej chwili w takiej rzeczywistości, w której pojawia się trybunał uzurpacyjny, a więc coś, czego nie przewiduje polska Konstytucja. I ten trybunał uzurpacyjny, kierowany przez samozwańczą prezes Annę Korwin-Piotrowską, ma w zamyśle pana premiera decydować o najważniejszych dla Polaków sprawach, ale przede wszystkim legitymizować bezprawie tego rządu

– pisze Rafał Leśkiewicz, rzecznik Prezydenta RP.

Co mówią przepisy i kalendarz głowy państwa

W swoim wpisie Rafał Leśkiewicz przywołuje konkretne przepisy, liczby i plany dyplomatyczne, które wymagają weryfikacji. Artykuł 194 ust. 2 Konstytucji RP wprost stanowi, że prezesa i wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Z kolei artykuł 126 ustawy zasadniczej potwierdza, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa i czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Twierdzenie rzecznika, że legalnym prezesem pozostaje Bogdan Święczkowski, a działania Anny Korwin-Piotrowskiej to uzurpacja, jest jednak stanowiskiem Pałacu Prezydenckiego, które obóz rządzący odrzuca.

Mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, w której jest ośmiu sędziów, którzy twierdzą, że stanowią kworum. Wśród nich jest tylko trójka prawidłowo powołanych, czyli przeszli pełną procedurę wynikającą wprost z przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli ślubowali wobec Prezydenta, a dodatkowo zostały im wyznaczone obowiązki służbowe przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. I piątkę wybranych przez Sejm sędziów, którzy nie ślubowali wobec Prezydenta, a dodatkowo mamy wśród nich polityka Macieja Berka, który nie spełnia podstawowych wymogów formalnych, by być sędzią TK

– dodaje rzecznik Prezydenta RP.

Najważniejsi politycy zjechali do prezydenta na rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym

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Konstytucja RP przewiduje 15 członków Trybunału, a ustawowe kworum wynosi 10 sędziów. Spór dotyczy statusu pięciu osób wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania. Kancelaria Prezydenta kwestionuje również formalne przygotowanie wybranego przez posłów Macieja Berka, wytykając mu brak dokumentów potwierdzających dziesięcioletni staż na stanowisku radcy prawnego.

Zaproszenie na opłatek do Sopotu i podział w koalicji

Inicjatywa zwołania spotkania w Belwederze wywołała natychmiastowe reakcje w parlamencie i rządzie. Premier Donald Tusk ponowił własną ofertę dla Karola Nawrockiego. Szef rządu zaprosił prezydenta na prywatne spotkanie do swojego domu w Sopocie, by bez warunków wstępnych „podzielić się opłatkiem przed Wigilią” i „porozmawiać jak Polak z Polakiem”. Rafał Leśkiewicz już 12 listopada odrzucił tę propozycję, nazywając ją pozbawioną szczerości „gierką polityczną” i zastrzegając, że głowa państwa nie usiądzie do stołu z osobą łamiącą konstytucję.

Zaproszenie od prezydenta podzieliło natomiast koalicję rządzącą. Jak podaje Onet, klub parlamentarny Lewicy zapowiedział, że w ogóle nie pojawi się w Belwederze. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec przekazał, że Koalicja Obywatelska wstrzymuje się z decyzją do czasu otrzymania oficjalnego pisma. Z kolei pozostałe ugrupowania koalicyjne – PSL oraz Polska 2050 – zadeklarowały gotowość do rozmów. Swój udział potwierdziły również kluby opozycyjne: Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

Warunki Pałacu Prezydenckiego przed rozmowami

Zaplanowane na poniedziałek 16 listopada 2026 roku na godzinę 14:00 spotkanie w Belwederze pokaże, czy możliwe jest jakiekolwiek porozumienie w sprawie sądu konstytucyjnego. Niezależnie od rozmów z klubami parlamentarnymi, Kancelaria Prezydenta utrzymuje twarde warunki ewentualnego spotkania Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Jak informuje Polsat News, Pałac Prezydencki żąda najpierw wycofania policji sprzed gmachu Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwienia swobodnego wejścia do budynku Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości

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