Radosław Sikorski w Kijowie. „Alarm dronowy był przed chwilą”. Mówi o obronie Ukrainy

„Alarm dronowy był przed chwilą” – mówi Sikorski z Kijowa

„Pozdrawiam z Kijowa. Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Alarm dronowy miał miejsce choćby przed chwilą. Ukraińcy nauczyli się przeciwstawiać temu niebezpieczeństwu. Mają procedury, mają sprzęt, mają zdolności do neutralizowania dronów. O tym między innymi rozmawiałem z najważniejszymi politykami w tym kraju. Razem możemy stawić czoła temu niebezpieczeństwu” – powiedział Radosław Sikorski w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Kijów, chwila po alarmie dronowym. pic.twitter.com/rTzdemNpRz— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2025

Ataki dronów na Ukrainę – codzienna rzeczywistość

Ataki dronów na Ukrainę są stałym elementem rosyjskiej strategii wojennej. Według ukraińskich źródeł w sierpniu wystrzelono setki dronów Shahed na cele cywilne i infrastrukturę energetyczną. Alarmy dronowe uruchamiane są niemal każdego dnia, a mieszkańcy wielu miast, w tym Kijowa, muszą szukać schronienia w piwnicach i stacjach metra.

Mimo to Ukraińcy wypracowali procedury i dzięki wsparciu Zachodu dysponują coraz skuteczniejszymi systemami obrony powietrznej, które pozwalają neutralizować większość zagrożeń.

Polska i Ukraina wspólnie przeciwko zagrożeniom

Wizyta Sikorskiego w Kijowie to element koordynacji działań Polski i Ukrainy. Minister spraw zagranicznych podkreśla, że bezpieczeństwo Ukrainy oznacza bezpieczeństwo Polski, a wzmacnianie obrony powietrznej naszych sąsiadów leży w interesie całej Europy.

Rozmowy obejmują także pomoc militarną, wymianę doświadczeń i dalsze działania na forum Unii Europejskiej i NATO.

Wizyta Radosława Sikorskiego w Kijowie i jego słowa o procedurach neutralizowania dronów mogą mieć związek z niedawnym incydentem z nocy z 9 na 10 września, kiedy to 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. To wydarzenie pokazało, że Polska wciąż ma ograniczone możliwości w zakresie systemów obrony antydronowej, a wzmocnienie współpracy z Ukrainą, która wypracowała skuteczne procedury i dysponuje doświadczeniem w zwalczaniu dronów, może być jednym z priorytetów polskiego rządu.

Symboliczne znaczenie wizyty Sikorskiego

Carlo Masala, niemiecki ekspert ds. bezpieczeństwa, zwraca uwagę, że sytuacja na froncie wymaga stałej obecności i wsparcia ze strony państw NATO, a wizyty polityków mają znaczenie odstraszające wobec Rosji. Z kolei ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki podkreśla, że alarmy dronowe są codziennością w Kijowie, a współpraca Polski i Ukrainy w zakresie obrony powietrznej jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego regionu. Komentatorzy zgodnie zaznaczają, że takie gesty solidarności pokazują, iż Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ukrainy.

