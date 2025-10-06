Radosław Sikorski o rosyjskiej flocie cieni. "Nie będziemy tolerować"

Polska i Finlandia zacieśniają współpracę w walce z rosyjską "flotą cieni" w celu ochrony środowiska i bezpieczeństwa morskiego Bałtyku.

Oba kraje nie będą tolerować prób obchodzenia sankcji przez Rosję, w tym działań sabotażowych i generowania ryzyka katastrofy ekologicznej.

Polska, jako przewodniczący Rady Państw Morza Bałtyckiego, będzie koordynować działania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i zwalczania "floty cieni".

Sikorski pozytywnie ocenił inicjatywy "muru dronowego" i NATO Wschodni Strażnik (Eastern Sentry) jako wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego.

Podczas spotkania w Warszawie, które odbyło się w poniedziałek, szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Finlandia aktywnie przeciwdziałają rosyjskim działaniom hybrydowym, szczególnie na wschodnich granicach i w regionie Bałtyku.

Walka z "flotą cieni"

Radosław Sikorski podkreślił, że "szczególnym obszarem zainteresowania" obu państw jest "zwalczanie floty cieni", za pomocą której Moskwa usiłuje omijać nałożone sankcje. Działania te, zdaniem szefa polskiego MSZ, generują poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa morskiego. Wskazał również, że dotychczasowe kroki podjęte w tej sprawie powinny stanowić jasny sygnał dla Moskwy.

- Nie będziemy tolerować omijania sankcji, działań sabotażowych wymierzonych w naszą infrastrukturę krytyczną oraz generowania ogromnego ryzyka katastrofy ekologicznej na Bałtyku – oświadczył polityk.

Dodał, że zamrożone rosyjskie aktywa państwowe powinny zostać wykorzystane do wsparcia Ukrainy w formie pożyczek.

Działania w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Radosław Sikorski zapowiedział, że Polska, jako obecny przewodniczący Rady Państw Morza Bałtyckiego, wykorzysta tę pozycję do lepszej koordynacji działań, zwłaszcza w zakresie ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej i zwalczania "floty cieni". Podkreślił, że Rada stanowi efektywną platformę do synchronizacji działań wszystkich krajów regionu i Unii Europejskiej.

Sikorski wyraził zadowolenie z inicjatywy "muru dronowego", której założenia omówiono podczas niedawnego spotkania europejskich liderów w Kopenhadze. Pozytywnie ocenił również inicjatywę NATO Wschodni Strażnik (Eastern Sentry), postrzegając ją jako wyraz solidarności i elastyczności Sojuszu Północnoatlantyckiego.

