Radosław Sikorski kontaktował się z ambasadą. "Nasza placówka i jej personel są bezpieczni"

Według doniesień medialnych, Izrael przeprowadził w piątek nad ranem ataki na terytorium Iranu. Celem miały być obiekty nuklearne i wojskowe. Irańskie media informowały o nalotach m.in. na zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz obiekt w Parchin, gdzie według doniesień prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Oświadczenie Premiera Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w swoim orędziu do narodu oświadczył, że Iran w ostatnich miesiącach miał rozpocząć prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych. Według jego słów, Iran posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych, co stanowi zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego. Netanjahu ostrzegł, że operacja militarna może potrwać "wiele dni".

Reakcja Polski

W związku z zaistniałą sytuacją, szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował o rozmowie z ambasadorem Marcinem Wilczkiem w Teheranie.

- Rozmawiałem przed chwilą z ambasadorem Marcinem Wilczkiem w Teheranie. Nasza placówka i jej personel są bezpieczni - napisał minister na platformie X, uspokajając opinię publiczną.

Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił o współpracy swojego resortu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Jesteśmy w pełni gotowi. Te sprawy zawsze koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wojsko jest gotowe wesprzeć wszystkie działania naszymi statkami powietrznym, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność. Jesteśmy gotowi naszymi działaniami wesprzeć MSZ - mówił w rozmowie z RMF FM.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta i dynamiczna. Międzynarodowa społeczność z uwagą obserwuje rozwój wydarzeń i apeluje o deeskalację konfliktu.

Atak na Iran

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, naloty dotknęły m.in. kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parchin, gdzie według ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w orędziu do narodu ogłosił, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i ma wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. W atakach zginęli najwyżsi dowódcy oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energią jądrową.

W naszej galerii zobaczysz pokłosie ataku na Iran:

Sonda Śledzisz doniesienia z Iranu i Izraela? Tak Czasami Nie

TUSK Z WOTUM, AWANTURA BRAUNA I TCHÓRZLIWY DUDA | Nocna Zmiana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.