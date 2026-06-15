Radosław Sikorski bezlitosny dla Rosji i Putina. "Był sławny, gdy Moskwa wciąż była lasem"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-15 14:40

Ławra Peczerska, perła Kijowa i jeden z najświętszych symboli prawosławia, stanęła w płomieniach! Nocny atak Rosji na stolicę Ukrainy, przeprowadzony z bezprecedensową brutalnością, wstrząsnął światem i wywołał falę oburzenia. Rosyjskie wojska, używając dronów i rakiet, uderzyły w serce duchowe Ukrainy, celując w klasztor uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski nie pozostawił suchej nitki na Władimirze Putinie, nazywając ten czyn „skandalicznym” i wyrażając nadzieję, że otworzy on oczy chrześcijanom na całym świecie. Szef MSZ nie omieszkał też użyć dosadnej ironii.

Radosław Sikorski, Władimir Putin
Autor: Artur Hojny/Super Express, Alexander Zemlianichenko/AP/ Archiwum prywatne Radosław Sikorski, Władimir Putin

Sikorski uderza w Putina

W nocy z niedzieli na poniedziałek Kijów przeżył piekło. Przez ponad cztery godziny rosyjskie siły powietrzne bombardowały stolicę Ukrainy, koncentrując się na strategicznych celach, ale nie oszczędzając również cywilnej infrastruktury. Największy szok wywołał jednak atak Rosji na Ławrę Peczerską, prawosławny klasztor, który od wieków stanowi duchowe i kulturowe centrum Ukrainy. Uderzenie drona spowodowało potężny pożar, który objął około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Mimo heroicznej postawy obrońców klasztoru, którzy zdołali uratować część bezcennych ikon i relikwii, zniszczenia są ogromne. 

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Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, zareagował natychmiast i w ogóle nie gryzł się w język (a właściwie palce). - Być może Putin zaatakował Ławrę Peczerską, ponieważ prawosławny klasztor w Kijowie był już sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem - napisał ironicznie. Po chwali dodał:

- Mam nadzieję, że ten skandaliczny atak wyprowadzi chrześcijan na całym świecie z absurdalnej idei, że były pułkownik KGB jest obrońcą wiary

Inne reakcje na atak Rosji

- Przywódca Rosji Władimir Putin swoim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii – oświadczył w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Atak potępiło też wielu przywódców, m.in. z Litwy i Francji. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że przeprowadzony przez Rosję atak na Ławrę Peczerską w Kijowie zwiększa determinację Francji, by działać na rzecz rozejmu, który - jak zaznaczył - Rosja wciąż odrzuca. 

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Szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot powiedział natomiast, że dla Francuzów zbombardowanie przez Rosję Ławry Peczerskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy bazyliki w Saint-Denis - i jest to nie do przyjęcia.

Galeria poniżej: Wielki atak na Kijów, płonie sławny klasztor. To symbol

Wielki atak na Kijów, płonie sławny klasztor. To symbol
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