Radosław Sikorski bezlitosny dla Rosji i Putina. "Był sławny, gdy Moskwa wciąż była lasem"

Sikorski uderza w Putina

W nocy z niedzieli na poniedziałek Kijów przeżył piekło. Przez ponad cztery godziny rosyjskie siły powietrzne bombardowały stolicę Ukrainy, koncentrując się na strategicznych celach, ale nie oszczędzając również cywilnej infrastruktury. Największy szok wywołał jednak atak Rosji na Ławrę Peczerską, prawosławny klasztor, który od wieków stanowi duchowe i kulturowe centrum Ukrainy. Uderzenie drona spowodowało potężny pożar, który objął około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Mimo heroicznej postawy obrońców klasztoru, którzy zdołali uratować część bezcennych ikon i relikwii, zniszczenia są ogromne.

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Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, zareagował natychmiast i w ogóle nie gryzł się w język (a właściwie palce). - Być może Putin zaatakował Ławrę Peczerską, ponieważ prawosławny klasztor w Kijowie był już sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem - napisał ironicznie. Po chwali dodał:

- Mam nadzieję, że ten skandaliczny atak wyprowadzi chrześcijan na całym świecie z absurdalnej idei, że były pułkownik KGB jest obrońcą wiary

Inne reakcje na atak Rosji

- Przywódca Rosji Władimir Putin swoim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii – oświadczył w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Atak potępiło też wielu przywódców, m.in. z Litwy i Francji. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że przeprowadzony przez Rosję atak na Ławrę Peczerską w Kijowie zwiększa determinację Francji, by działać na rzecz rozejmu, który - jak zaznaczył - Rosja wciąż odrzuca.

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Szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot powiedział natomiast, że dla Francuzów zbombardowanie przez Rosję Ławry Peczerskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy bazyliki w Saint-Denis - i jest to nie do przyjęcia.

Galeria poniżej: Wielki atak na Kijów, płonie sławny klasztor. To symbol

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