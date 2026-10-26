Radosław Sikorski alarmuje! W wywiadzie dla CNN padły ostrzeżenia

Minister Sikorski podkreśla, że kluczowe dla zakończenia wojny jest wywieranie większej presji na Rosję, a nie na Ukrainę, a także konsekwentne wspieranie Kijowa jako najlepszą odpowiedź na rosyjskie prowokacje.

Europa odgrywa coraz bardziej samodzielną i kluczową rolę w konflikcie, finansując utrzymanie Ukrainy, dostawy broni oraz wykorzystując zamrożone rosyjskie aktywa i pakiety sankcji jako narzędzia nacisku, co Rosja zaczyna dostrzegać.

Rosja prowadzi przeciwko Europie niszczycielską wojnę hybrydową, obejmującą cyberataki, sabotaż, szpiegostwo, mapowanie infrastruktury krytycznej oraz akty dywersji, działającą poniżej progu otwartej inwazji zbrojnej.

W rozmowie z publicystą CNN, Fareedem Zakarią, szef polskiej dyplomacji został poproszony o komentarz do domniemanej zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych, sugerującej, że Rosja wykazuje więcej chęci do pokoju niż Ukraina. W odpowiedzi, Radosław Sikorski stwierdził: "W Polsce i Europie konsekwentnie uważamy, że aby zakończyć wojnę, trzeba wywierać większą presję na agresora, czyli Władimira Putina, a nie na ofiarę agresji. Oczywiście każdą wojnę można zakończyć kapitulacją, ale warunki jej zakończenia mają znaczenie". Dodał, że Ukraina musi zakończyć konflikt "z granicami, których da się bronić, i jako kraj, do którego ludzie będą chcieli wrócić".

Sikorski odniósł się także do pytania dotyczącego potencjalnego ograniczenia wsparcia ze strony USA, w tym wymiany danych wywiadowczych czy dostępu do technologii. Zaznaczył, że od stycznia 2025 roku to Europa w pełni pokrywa koszty utrzymania państwa ukraińskiego, dostaw broni oraz produkcji uzbrojenia przez ukraiński przemysł obronny. Minister wskazał, że istotną kartą przetargową Europy są zamrożone rosyjskie aktywa banku centralnego oraz ponad dwadzieścia pakietów sankcji nałożonych przez Unię Europejską, z których utrata lukratywnego europejskiego rynku ropy i gazu okazała się najbardziej dotkliwa dla Moskwy.

Komentując wystąpienie Siergieja Ławrowa na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ we wrześniu, podczas którego rosyjski dyplomata oskarżył Europę o sprowokowanie wojny, Sikorski ocenił, że "tyrada" Ławrowa świadczy o tym, iż Rosja zaczyna dostrzegać znaczenie Europy zarówno w wymiarze finansowym, jak i bezpieczeństwa.

Rosyjska wojna hybrydowa

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Rosja aktywnie prowadzi przeciwko Europie wojnę hybrydową, której charakter, choć poniżej progu otwartej inwazji zbrojnej, jest niezwykle niszczycielski.

- Giną ludzie - podkreślił, wymieniając zamachy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, podpalenia oraz próbę wysadzenia pociągu, której udaremnienie przypisał niekompetencji "terrorystów". Sikorski przypomniał również o aktach dywersji na trasie kolejowej Warszawa–Dorohusk w listopadzie 2025 roku, w tym o eksplozji pod Miką i uszkodzeniu torów pod Gołębiem, które zatrzymało pociąg z pasażerami.

W Polsce, jak zaznaczył, codziennie dochodzi do cyberataków na kluczowe systemy: szpitale, finanse i energetykę. Przywołał także incydent z rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101, który eksplodował pod Tarnawą. Działania te obejmują również szpiegostwo i mapowanie infrastruktury krytycznej na morzu.

- To się dzieje nieustannie. Wiemy, która konkretnie jednostka GRU za tym stoi, i wiemy, że planują eskalację - poinformował wicepremier.

Odpowiedź Europy

Zapytany o to, czy Europa nie powinna reagować ostrzej na rosyjskie prowokacje, minister Sikorski wyjaśnił, że kraje europejskie nie stosują metod Rosji.

- Nie mamy departamentów od mokrej roboty, jak oni to nazywają, czyli szwadronów zabójców. Nie wysyłamy do Rosji dronów ani terrorystów, bo jesteśmy pokojowymi demokracjami - oświadczył.

Polska, według Sikorskiego, pragnie pokoju dla siebie i Ukrainy, a Rosja powinna wypełnić swoje zobowiązania wynikające z memorandum budapeszteńskiego oraz dwustronnego traktatu granicznego.

- Uważamy, że najlepszą odpowiedzią na rosyjskie prowokacje jest większa pomoc dla Ukrainy - stwierdził.

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