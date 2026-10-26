Donald Tusk w Wietnamie. Padły ważne słowa

Polska i Wietnam zdecydowały o wzmocnieniu swoich stosunków, co premier Hung określił jako kluczowe dla Wietnamu w Europie Środkowej.

Strony utworzyły komitet, który ma doprowadzić do wzajemnych inwestycji o wartości 6 miliardów dolarów do 2030 roku.

Zawarto umowy o współpracy edukacyjnej (zwiększające liczbę stypendiów do 50) i turystycznej, a PLL LOT planuje uruchomienie bezpośrednich połączeń Warszawa-Hanoi w pierwszym kwartale 2027 roku.

Po spotkaniu z premierem Le Minhem Hungiem, Donald Tusk ogłosił podniesienie statusu wzajemnych relacji do partnerstwa strategicznego. Zwrócił uwagę na podobne ścieżki rozwojowe obu państw i potrzebę przekucia sukcesów we wspólne działania. Podkreślił także rolę licznej społeczności wietnamskiej w Polsce jako ważnego łącznika.

Premier wyraził zadowolenie z zainteresowania Wietnamu współpracą z polskim przemysłem obronnym, licząc na pozytywne rezultaty toczących się rozmów.

Rozwój relacji gospodarczych

Podstawą współpracy mają być więzi międzyludzkie i ekonomiczne. Rozmawiano o dalszych ułatwieniach wizowych dla Polaków, przypominając o zniesieniu obowiązku wizowego dla turystów. Planowane jest również uruchomienie bezpośrednich lotów LOT Warszawa-Hanoi w pierwszym kwartale 2027 roku.

Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam otwiera nowe możliwości, jednak polskie firmy nadal napotykają bariery. Premier Tusk zapowiedział starania o lepsze warunki dla polskiego eksportu rolno-spożywczego i inwestorów (farmacja, IT, zielone technologie), a priorytetem pozostaje zbilansowanie wymiany handlowej.

Wspólne stanowisko

Premierzy omówili globalne wyzwania, w tym zagrożenie ze strony Rosji i wojnę w Ukrainie. Mimo różnic w perspektywach, zgodzono się, że historyczne doświadczenia obu krajów mogą wspierać proces pokojowy. Tusk podkreślił, że Polska dąży do sprawiedliwego pokoju, opartego na poszanowaniu granic i suwerenności, co Wietnam podziela. Oba kraje powinny wspólnie przeciwdziałać destabilizacji i bronić międzynarodowego porządku opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych.

Premier Hung potwierdził, że Polska jest najważniejszym partnerem Wietnamu w Europie Środkowej. Zapowiedział, że współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w tym walka z cyberprzestępczością, stanie się nowym filarem partnerstwa strategicznego.

Nowe Inicjatywy

Powołano wspólny komitet ds. handlu i inwestycji, z celem osiągnięcia 6 mld dolarów wzajemnych inwestycji do 2030 roku. Wietnam liczy na wsparcie Polski w rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, ostrzeganiu przed katastrofami oraz ochronie dziedzictwa. Wskazano także na współpracę w transformacji energetycznej, sektorze rolno-spożywczym i przemyśle kosmicznym.

Wietnam rozważy wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Polaków oraz omówienie wiz biznesowych dla Wietnamczyków. Oba kraje zadeklarowały współpracę w ramach ONZ, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Podpisane porozumienia

Podpisano dwa porozumienia: jedno o współpracy edukacyjnej, zwiększające liczbę stypendiów z 20 do 50 dla studentów i naukowców, oraz drugie o współpracy turystycznej, tworzące ramy dla biur podróży, co zbiega się z planowanymi lotami LOT do Hanoi.

W planie wizyty premiera Tuska są również udział w okrągłym stole biznesowym oraz spotkania z prezydentem Wietnamu, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu To Lamem i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Tran Thanh Manem.

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