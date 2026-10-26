Czy "piętnasta emerytura" będzie dla ciebie? Zobacz, ile można zyskać!

Konfederacja chce likwidacji składki dla seniorów

Na początku października do Sejmu trafił projekt Konfederacji, który zakłada zwolnienie pracujących emerytów z tej części składki rentowej, którą opłaca pracownik. Chodzi o 1,5 proc. pensji brutto. Pozostałe 6,5 proc., finansowane przez pracodawcę, pozostałoby bez zmian — autorzy projektu tłumaczą, że nie chcą „destabilizować rynku” ani zwiększać kosztów zatrudnienia.

Konfederacja nazywa swój pomysł „15. emeryturą”, argumentując, że zwolnienie z części składki rentowej byłoby dla seniorów realnym, comiesięcznym zastrzykiem gotówki. Według ich wyliczeń osoba pracująca za minimalne wynagrodzenie zyskałaby ok. 72 zł miesięcznie, a przy pensji na poziomie średniej krajowej — ok. 139 zł.

Nawet 1300 zł zysku rocznie

Nasze wyliczenia są bardziej ostrożne. Przyjęliśmy aktualną przeciętną pensję (ok. 7 tys. zł brutto). Zwolnienie z 1,5 proc. składki rentowej oznaczałoby dla pracującego emeryta około 100–110 zł miesięcznie oszczędności, czyli 1200–1300 zł rocznie. To kwota, którą seniorzy mogliby przeznaczyć na leki, rachunki lub inne bieżące wydatki — bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, bo zmiana działałaby automatycznie.

Przypominamy, że rok temu na łamach "SE" postulat likwidacji składki rentowej dla pracujących seniorów zgłosiła prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów dr Elżbieta Ostrowska.

20

STANDUPER KOWALSKI I REAKCJE RZĄDU!