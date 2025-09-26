Emeryci składają się na rentę, choć jej nie dostają. „Trzeba tę sprawę uregulować”

Seniorzy składają się na rencistów

Pracujący Polacy płacą składkę emerytalna i składkę rentową. Kiedy osiągamy wiek emerytalny i wciąż pracujemy, to płacimy składkę emerytalną, która podwyższa posiadane świadczenie, ale płacimy też składkę rentową (6,5 proc. pracodawca i 1,5 proc. pracownik), choć renta wyklucza się z emeryturą. Ile to kosztuje? Przykład: Przy 5000 zł pensji brutto, pracujący senior traci z własnej kieszeni 1,5 proc., czyli 75 zł miesięcznie. Rocznie traci więc 900 zł!

Polski Związek Emerytów i Rencistów zwrócił się do resortu finansów z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu. – Zwróciłam się do ministra finansów z pytaniem, czy utrzymanie tego stanu rzeczy jest zasadne, czy też należałoby składkę rentową dopisywać do emerytury, co byłoby zachętą do dalszej pracy, albo w inny sposób rozwiązać ten problem. Pracujący senior nie dość, że jest stratny, to jest droższy dla pracodawcy, a przecież wszystkim powinno zależeć na zachętach do długiej pracy. Poza tym, według niektórych prawników, składa rentowa w przypadku emerytów jest niekonstytucyjna – tłumaczy przewodnicząca związku, dr Elżbieta Ostrowska.

ZMiR nie składa broni

Okazuje się, że resort finansów przekierował list do ministerstwa pracy i polityki społecznej. Odpowiedź resortu była zaś odmowna. – Ministerstwo tłumaczy, że system składek na ZUS ma charakter partycypacyjny i nie jest planowana zmiana w tym zakresie. Niemniej zastanowimy się, jakie jeszcze możemy podjąć kroki w tej sprawie, aby ulżyć pracującym emerytom – zaznacza szefowa Związku Emerytów i Rencistów w rozmowie z „Super Expressem”.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z czerwca 2025 roku, około 850 tysięcy osób pobierających emeryturę jednocześnie pracuje zawodowo. Dodatkowo, około 150 tysięcy osób, które nabyły już prawo do emerytury, jeszcze z niego nie skorzystao i nadal pracują. Łącznie daje to ponad milion aktywnych zawodowo seniorów, co stanowi istotny udział w rynku pracy.

