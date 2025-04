i Autor: Piotr Grzybowski / Super Express Jan Paweł II

Sprawdź się!

QUIZ o Janie Pawle II. Ciekawostki o Karolu Wojtyle. Co wiesz o polskim papieżu?

Jan Paweł II to bez wątpienia jeden z najważniejszych Polaków w historii. 2 kwietnia 2025 obchodzimy 20. rocznicę jego odejścia. To było wydarzenia, które wstrząsnęło Polską, ale też złączyło Polaków. Co wiesz o polskim papieżu? Rozwiąż QUIZ Jan Paweł II.