Polacy murem za papieżem! Tak reportaż "Franciszkańska 3" wpłynął na opinie o Janie Pawle II [SONDAŻ]

Polacy nie zmienili poglądów?

W dokumencie "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo", reporter TVN24 Marcin Gutowski, przedstawił dowody, na to, że kardynał Karol Wojtyła wiedział o skandalach pedofilskich w archidiecezji krakowskiej i je tuszował. Po emisji reportażu opinia publiczna zawrzała. A jak rzeczywiście wpłynął on na opinie o Janie Pawle II? Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy papież jest dla nich autorytetem. Okazuje się, że dla 70 proc. z nas Jan Paweł II pozostał ważną postacią. - Znacząca większość nie zmieniła swoich poglądów. Ci, którzy wzywają do obalenia pomników Jana Pawła II wypychają się na margines, aniżeli mają szansę na zniszczenie dziedzictwa Jana Pawła II – komentuje Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przypominam, że gdy pojawił się film „Tylko nie mów nikomu” również część osób o antyklerykalnych pogladach sądziło, że to obali Kościół oraz PiS, a tak się przecież nie stało – dodaje ekspert.

Episkopat wydał oświadczenie po dokumencie TVN24 o Janie Pawle II

i Autor: SE Czy papież Jan Paweł II jest dla Ciebie autorytetem? Zdecydowanie tak 47% Raczej tak 23% Raczej nie 13% Zdecydowanie nie 8% Nie wiem/ trudno powiedzieć 9%

i Autor: SE Czy Sejm dobrze zrobił przyjmując uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II? Zdecydowanie dobrze 37% Raczej dobrze 18% Raczej źle 9% Zdecydowanie źle 18% Nie wiem/ trudno powiedzieć 18%

Ankietowani popierają decyzję posłów

Zjednoczona Prawica przeforsowała w Sejmie uchwałę w obronie dobrego imienia św. papieża Jana Pawła II. Opozycja była jej przeciwna, argumentując, że politycy nie powinni zabierać głosu w sprawach dotyczących duchownych. Z kolejnego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że 67 proce. ankietowanych popiera uchwałę Sejmu. - To także nie nie dziwi. Wyborcy większości ugrupować są wierzący, nawet wyborcy lewicy – komentuje Jarosław Flis.

Badania wykonano w dniach 13-14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.

Ks. Józef Kloch (64 l.), były rzecznik episkopatu:

Okazuje się, że pojedyncza kwestia, oparta w dodatku o papiery SB, nie odwróciła Polaków od osoby Jana Pawła II, nie zachwiała zaufania. To jest tak pomnikowa postać, z takimi zasługami, że Polacy, jakże rozsądnie mówią, że nadal jest dla nich autorytetem. Z jednej strony wolałbym, żeby polityka nie była związana z oceną Jana Pawła II, jednak z drugiej trudno odmówić posłom możliwości wyrażenia własnego zdania. Mam wrażenie, że podejmując uchwałę zrobili to bardziej jako Polacy, niż politycy.

