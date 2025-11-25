QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-11-25 5:00

Sprawdź swoją wiedzę na temat dwóch kluczowych postaci polskiej sceny politycznej! Ten quiz wystawi na próbę Twoją orientację w bieżących wydarzeniach i pozwoli Ci sprawdzić, czy potrafisz rozpoznać, o którym z polityków mowa: prezydencie Karolu Nawrockim czy premierze Donaldzie Tusku. Czy na pewno znasz dobrze ich życiorysy?

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

i

Autor: Anita Walczewska/SERGEI GAPON/ East News
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?

Polecany artykuł:

PiS traci na zwycięstwie Nawrockiego i jest skazane na Brauna?! Mastalerek zask…

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
QUIZ SE
DONALD TUSK