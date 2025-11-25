Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
2025-11-25 5:00
Sprawdź swoją wiedzę na temat dwóch kluczowych postaci polskiej sceny politycznej! Ten quiz wystawi na próbę Twoją orientację w bieżących wydarzeniach i pozwoli Ci sprawdzić, czy potrafisz rozpoznać, o którym z polityków mowa: prezydencie Karolu Nawrockim czy premierze Donaldzie Tusku. Czy na pewno znasz dobrze ich życiorysy?