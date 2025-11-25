QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?

Sprawdź swoją wiedzę na temat dwóch kluczowych postaci polskiej sceny politycznej! Ten quiz wystawi na próbę Twoją orientację w bieżących wydarzeniach i pozwoli Ci sprawdzić, czy potrafisz rozpoznać, o którym z polityków mowa: prezydencie Karolu Nawrockim czy premierze Donaldzie Tusku. Czy na pewno znasz dobrze ich życiorysy?

i Autor: Anita Walczewska/SERGEI GAPON/ East News