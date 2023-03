i Autor: Piotr Grzybowski / Super Express Jan Paweł II

Sprawdź się!

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum

likp 9:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jan Paweł II to bez wątpienia jeden z najważniejszych Polaków w historii. Dziś wokół naszego papieża pojawia się sporo kontrowersji, ale dla większości rodaków ciągle jest on wielkim autorytetem. Co wiesz o polskim papieżu? Rozwiąż quiz o Janie Pawle II. Zobacz, czy możesz uważać się za eksperta od Karola Wojtyły. 10/15 to minimum.