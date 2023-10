Quiz. Co wiesz o Lewicy? Będziesz zaskoczony!

i Autor: Piotr Molecki/East News

Trwa końcowe odliczanie do dnia wyborów parlamentarnych 2023. Wyborcza niedziela 15 października to nie tylko walka o to, kto będzie rządził w Polsce kolejne cztery lata. To też być albo nie być dla partii, które wcale nie mogą być pewne, czy pokonają próg wyborczy. Jedną z nich jest lewicowa koalicja, która musi osiągnąć minimum 8 procent, by znaleźć się w przyszłym Sejmie. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź w naszym quizie.