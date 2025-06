Putin skłonny do negocjowania pokoju? "Jestem w stałym kontakcie z Trumpem i władzami Izraela"

Władimir Putin poinformował o utrzymywaniu kontaktu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz władzami Izraela w sprawie konfliktu izraelsko-irańskiego.

- Jestem w kontakcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i władzami Izraela w sprawie konfliktu z Iranem - oświadczył.

Dodał, że przekazał obu stronom swoje propozycje dotyczące zakończenia walk i wyraził gotowość do pomocy w negocjacjach pokojowych.

Putin podkreślił, że wszystkie strony powinny dążyć do znalezienia sposobów na zakończenie konfliktu, a "wszystkie strony powinny szukać sposobów na zakończenie walk". Odnosząc się do spekulacji na temat ewentualnej zmiany reżimu w Iranie, prezydent Putin stwierdził, że irańskie społeczeństwo wykazuje tendencję do konsolidacji wokół swojego przywództwa.

Bezpieczeństwo Izraela i interesy Iranu

Komentując wymianę ognia między Tel Awiwem a Teheranem, Putin podkreślił konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Izraela, jednocześnie zwracając uwagę na interesy Iranu. Poinformował, że w elektrowni jądrowej w Buszehr w Iranie przebywają rosyjscy pracownicy i zapewnił, że porozumiał się z Izraelem w sprawie zagwarantowania im bezpieczeństwa.

Zaznaczył, że Moskwa i Teheran będą kontynuować współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej, jednak odmówił komentarza na temat potencjalnego zabójstwa irańskiego przywódcy duchowo-politycznego Alego Chameneia przez Izrael lub Stany Zjednoczone. Zapytany o możliwość dostarczenia Iranowi nowoczesnej broni, odpowiedział, że podpisany w styczniu traktat o partnerstwie strategicznym z Teheranem nie przewiduje współpracy wojskowej.

Potencjalna rola Rosji jako mediatora

Wcześniej, prezydent Trump wyraził otwartość na mediację Władimira Putina w konflikcie izraelsko-irańskim. W niedzielę 15 czerwca Donald Trump powiedział w rozmowie telefonicznej z telewizją ABC, że w zawarciu porozumienia pomiędzy Izraelem i Iranem pomóc może mu Putin i że on sam byłby otwarty na mediację rosyjskiego przywódcy. Na koniec, prezydent Putin poinformował, że Rosja planuje przeprowadzić wspólne ćwiczenia wojskowe z Chinami w 2025 roku.

