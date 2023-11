PSL poparło rząd PiS. Mało kto o tym wie

i Autor: Marek BAZAK/East News

Zdecydowana większość

PSL poparło rząd PiS. To było prawie dwadzieścia lat temu

zpl 15:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Andrzej Duda postanowił, że to Mateusz Morawiecki otrzyma misję stworzenia rządu, mimo że brakuje kilkudziesięciu posłów do większości w Sejmie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rządząca partia wciąż kusi posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co ciekawe, w 2005 roku ludowcy poparli rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak to możliwe?