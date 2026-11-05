PSL chce wymienić cały skład Trybunału Konstytucyjnego. Schetyna: polityczny pat może trwać

Redakcja se.pl
2026-11-05 12:37

PSL chce wygaszenia kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wyboru nowego składu większością trzech piątych głosów w Sejmie. W programie „Express Biedrzyckiej” Grzegorz Schetyna ocenił, że inicjatywa może być punktem wyjścia do rozmowy o kryzysie wokół TK, ale jej realizacja będzie bardzo trudna. Jego zdaniem bez szerokiego porozumienia prezydent Karol Nawrocki i opozycja nadal będą kwestionować kolejne orzeczenia Trybunału.

Kamila Biedrzycka, Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz. O sporze wokół TK przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Materiały autorskie/ Wygenerowane przez AI PSL chce wymienić cały skład Trybunału Konstytucyjnego. Schetyna: polityczny pat może trwać
  • PSL proponuje skrócenie kadencji obecnych sędziów TK i wybór nowego składu przez Sejm
  • Realizacja planu wymaga zmiany konstytucji i szerokiego politycznego porozumienia
  • Schetyna nie widzi dziś szans na porozumienie prezydenta, opozycji i rządzącej koalicji
  • Zdaniem senatora spór nie zachwieje stabilnością rządzącej koalicji

Wymiana składu TK wymaga zmiany konstytucji

Propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego zakłada skrócenie kadencji wszystkich sędziów, którzy obecnie orzekają w Trybunale Konstytucyjnym, z zachowaniem prawa do świadczeń. Następnie Sejm wybrałby nowy skład Trybunału większością trzech piątych głosów.

Wyższy próg miałby skłonić ugrupowania z różnych stron politycznego sporu do uzgadniania kandydatur. Realizacja tego pomysłu wymagałaby jednak zmiany konstytucji, a więc znacznie szerszego poparcia niż zwykła większość w Sejmie. Inicjatywę promuje między innymi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobne rozwiązania proponowały wcześniej także inne środowiska.

Czy porozumienie w sprawie TK jest możliwe? Schetyna ma wątpliwości

Grzegorz Schetyna ocenił, że propozycja ludowców ma otworzyć drogę do rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym. Jego zdaniem konflikt jest jednak zbyt głęboki, by dziś możliwe było porozumienie prezydenta, opozycji i rządzącej koalicji.

Spór dotyczy obsady Trybunału po wyborach w 2026 r. Część sędziów wybranych przez Sejm nie złożyła ślubowania, a prawidłowość niektórych nominacji jest kwestionowana. W efekcie doszło do impasu instytucjonalnego, choć Trybunał nadal wyznacza składy orzekające i zajmuje się sprawami.

TK będzie działał, lecz spór o jego orzeczenia pozostanie

Zdaniem Schetyny Trybunał Konstytucyjny będzie nadal działał, ponieważ sędziowie zaczęli rozpatrywać sprawy, także te dotyczące budżetu. Prezydent Karol Nawrocki i opozycja będą jednak kwestionować kolejne decyzje i orzeczenia TK, co ma utrzymać polityczny pat.

Za możliwe, choć trudne do osiągnięcia rozwiązanie uznał wspólną pracę wszystkich sędziów zasiadających w Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału. Wyraził nadzieję, że do takiej większości dołączą także sędziowie wybrani wcześniej głosami większości PiS.

Tusk i Nawrocki mają rozmawiać mimo sporu o TK

Inicjatywa PSL ani spór wokół Trybunału, zdaniem Schetyny, nie zagrożą stabilności rządzącej koalicji. Podkreślił, że ugrupowania tworzące większość nie mają w tej sprawie jednego stanowiska i mogą przedstawiać własne pomysły na wyjście z kryzysu.

Zapowiedzianą rozmowę premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim Schetyna uznał za kolejną próbę porozumienia. Jego zdaniem warto rozmawiać mimo konfrontacyjnej atmosfery, nawet jeśli szybkie rozwiązanie sporu o Trybunał pozostaje mało realne.

Poniżej możesz obejrzeć cały materiał:

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