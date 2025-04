Przywódcy wielu państw wspominają papieża Franciszka. Meloni: Jego rady mnie nie zawiodły

Śmierć papieża Franiszka

Papież zmarł w wieku 88 lat w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych. Przywódcy wielu państw zareagowali na śmierć Franciszka. Jego wspomnienie zamieścił w serwisie X prezydent Andrzej Duda. A tak zareagowała na śmierć biskupa Rzymu włoska premier:

Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei… pic.twitter.com/pkRco1tgD3— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2025

- Papież Franciszek powrócił do domu Ojca. Jest to wiadomość, która głęboko nas zasmuciła, ponieważ odszedł od nas wspaniały człowiek i wielki pastor. Miałem zaszczyt cieszyć się jego przyjaźnią, jego radami i naukami, które nigdy mnie nie zawiodły, nawet w chwilach próby i cierpienia. W rozważaniach Drogi Krzyżowej przypomniał nam o mocy daru, który sprawia, że ​​wszystko rozkwita na nowo i jest w stanie pogodzić to, co w oczach człowieka jest nie do pogodzenia. I po raz kolejny zwrócił się do świata z prośbą o odwagę zmiany kursu, o podążanie drogą, która „nie niszczy, ale kultywuje, naprawia, chroni”. Będziemy podążać w tym kierunku, szukając drogi pokoju, dbając o dobro wspólne i budując bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo. Jego nauczanie i spuścizna nie zostaną utracone. Żegnamy Ojca Świętego z sercem pełnym smutku, ale wiemy, że teraz znajduje się w pokoju Pańskim – napisała w serwisie X Giorgia Meloni.

Franciszek był jednym z najstarszych papieży w historii Kościoła. Zmarł w wieku 88 lat. Przeczytaj kim był Jorge Mario Bergoglio

Macron i von der Leyen o papieżu Franciszku

- Papież Franciszek był człowiekiem pokory, stojącym po stronie najbardziej bezbronnych i słabych - oświadczył w poniedziałek prezydent Francji Emmauel Macron. - W tym czasie wojny i brutalności był wyczulony na innych, na najsłabszych - powiedział Macron dziennikarzom podczas podróży na Majottę. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Reutera, a za nią Polska Agencja Prasowa.

A tak zareagowała przewodnicząca Komisji Europejskiej: - Dziś świat opłakuje śmierć papieża Franciszka. Inspirował miliony ludzi, nie tylko Kościół Katolicki, swoją pokorą i czystą miłością do mniej szczęśliwych. Moje myśli są ze wszystkimi, którzy odczuwają tę głęboką stratę. Niech znajdą ukojenie w myśli, że dziedzictwo papieża Franciszka będzie nadal prowadzić nas ku światu bardziej sprawiedliwemu, pokojowemu i współczującemu – napisała Ursula von der Leyen.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.My thoughts are with all who feel this profound loss.May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

