Politycy wspominają papieża Franciszka. „Byłem jego zaprzysięgłym fanem”

Wspomnienie Andrzeja Dudy

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 r., w drugim dniu świąt wielkanocnych. Polscy politycy zamieścili w internecie wpisy, w których żegnają i wspominają głowę Kościoła.

– Do Domu Ojca odszedł dziś Papież Franciszek. W swojej posłudze duszpasterskiej kierował się pokorą i skromnością. Za papieską dewizę obrał słowa swojego zawołania biskupiego: „Miserando atque eligendo” („Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”). Był wielkim apostołem Miłosierdzia, w którym upatrywał odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Razem z Żoną łączymy się w modlitwie z wiernymi całego Kościoła Katolickiego. Świeć, Panie, nad Jego duszą! – czytamy we wpisie prezydenta Dudy w serwisie X.

Tusk: Niech spoczywa w pokoju

Premier Donald Tusk zamieścił w X krótki komentarz. - „Papież Franciszek nie żyje. Dobry, ciepły i wrażliwy człowiek. Niech spoczywa w pokoju”.

Piłsudczyk Franciszka

Długie wspomnienie papieża, w tym jego życiorys, zamieścił na Facebooku marszałek Sejmu. – Miał być papieżem na chwilę, sam mówił o tym współpracownikom na początku pontyfikatu. Wyczyści, poustawia, da nowy impuls, doprowadzi zmiany do prędkości startowej, i na tym jego misja się skończy. Pamiętam tego ducha rewolucji, który czuć wtedy było w każdym kącie Domu Świętej Marty, watykańskiego hotelu, w którym zamieszkał. Miał rządzić dwa - trzy lata, rządził dwanaście. Dostał czas nie tylko na to, by zrobić to, za co świat go pokochał, ale też na to, by popełnić błędy – napisał Szymon Hołownia.

– Miał poczucie humoru. Gdy z Ulą poszliśmy do niego zaraz po naszym ślubie w Bazylice Watykańskiej, gdy rozmawiał z ludźmi na Placu Świętego Piotra, zapytał, czy udzielił go nam ten oto biskup, nasz przyjaciel? „Ślub jest nieważny! Nieważny! Ja mu zabroniłem błogosławić śluby!” - śmiał się. I odtąd mamy z żoną i zaświadczenie o ślubie, i nagrane stwierdzenie Najwyżej Władzy Kościoła, które kwadrans później ślub ten nam unieważniło. Gdy zaczynał - byłem jego zaprzysięgłym fanem, piłsudczykiem Franciszka. Później - zwłaszcza po Ukrainie, ta relacja nabrała niuansów. Ale na zawsze zachowam go w pamięci. To był wzór wierzącego księdza. Punkt odniesienia. Wyrzut sumienia. Dobry papież. Zupełnie wybitny chrześcijanin. Niech odpoczywa w pokoju – tak wspomina papieża marszałek Sejmu.