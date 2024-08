Przyspieszone wybory z powodu funduszy PiS-u? Politolog ujawnia kulisy

Odebranie funduszy PiS-u. Ruch po stronie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego

Odebranie funduszy PiS-u przez PKW to temat numer jeden, jednak w dalszym ciągu nie jest koniec dramatu. Partia może się odwołać do izby Sądu Najwyższego, którą sama powołała. Według powszechnej opinii, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest sądem. Co w przypadku, gdy środki odwoławcze PiS-u zakończą się sukcesem, a rząd tego nie uzna? Tutaj pojawia się pole do spekulacji, łącznie z wcześniejszymi wyborami. Miałby w tym pomóc inny nieuznawany przez wielu organ, jakim jest Trybunał konstytucyjny.

Przyspieszone wybory. Co musiałoby się wydarzyć?

- jest bardzo prawdopodobne, że SN odrzuci decyzję PKW. Ze strony Ministerstwa Finansów padła już deklaracja, że w takiej sytuacji pieniądze należne PiS nie zostaną przelane (…) Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić, że ustawa budżetowa, którą prezydent Duda skierował do TK, została uchwalona z wadą prawną, bo marszałek Sejmu bezpodstawnie wykluczył z obrad dwóch posłów, Kamińskiego i Wąsika. A w związku z tym prezydent, zgodnie z konstytucją, może rozwiązać Sejm – taki scenariusz kreśli dr Anusz w wypowiedzi dla DoRzeczy.pl.

Czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego jest sądem według prawa UE?

- Chodzi o wyrok TSUE (Wielka Izba) z 21 grudnia 2023 r. (sprawa C-718), w którym Trybunał uznał przedstawione przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pytania prejudycjalne za niedopuszczalne. Trybunał orzekł, że pytania zadane przez tę Izbę nie pochodzą od organu mającego status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy – ten wpis ze strony RPO ukazuje stopień skomplikowania finansowego kryzysu.

Obecny rząd ma bardzo mocne podstawy, aby nie uznać orzeczenia, które ratowałoby PiS przed finansową katastrofą spowodowaną przez PKW. Można jedynie spekulować, czy TK i prezydent zdecydowaliby się wtedy na brawurową akcję z wcześniejszymi wyborami.