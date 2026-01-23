Przykre wieści dla Karola Nawrockiego! Koniec dobrej passy?

Najnowsze badanie OGB pokazuje zmiany w postrzeganiu Karola Nawrockiego przez Polaków.

Mimo spadku zadowolenia, ponad połowa badanych nadal ocenia go pozytywnie, choć odsetek niezadowolonych wzrósł.

Jakie czynniki wpłynęły na te zmiany i co oznaczają dla przyszłości prezydenta?

Z sondażu OGB wynika, że w styczniu 2026 roku niewiele ponad połowa badanych (50,6 proc.) uważa, że Karol Nawrocki dobrze wywiązuje się ze swojej roli. Jest to spadek o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Jednocześnie wzrosła liczba osób niezadowolonych z działań prezydenta. Negatywną opinię wyraziło 37,4 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3,2 punktu procentowego w stosunku do ostatniego badania. 12,1 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań prezydenta, wybierając odpowiedź "ani dobrze, ani źle". To z pewnością nie jest wymarzony wynik dla prezydenta. Czyżby to oznaczało, że Polacy zaczynają patrzeć na jego poczynania coraz bardziej krytycznie? Czas pokaże.

Ewolucja ocen w ostatnich miesiącach

Ocena Karola Nawrockiego zmieniała się znacząco w ostatnich miesiącach. W sierpniu 2025 roku, na początku jego kadencji, 42 proc. respondentów uważało, że dobrze sprawdza się w swojej roli. We wrześniu odsetek ten wzrósł do 47 proc., w październiku spadł do 46 proc., w listopadzie ponownie wzrósł do 50 proc., a w grudniu osiągnął prawie 52 proc.

Jeśli chodzi o niezadowolenie, w sierpniu i wrześniu 2025 roku 33 proc. badanych wyrażało negatywną opinię. W październiku odsetek ten spadł do 31 proc., w listopadzie wzrósł do 35 proc., a w grudniu wyniósł ponad 34 proc.

W ostatnich miesiącach zaobserwowano również spadek odsetka osób niezdecydowanych. W sierpniu 2025 roku 26 proc. respondentów nie potrafiło ocenić prezydenta. W styczniu 2026 roku odsetek ten zmniejszył się do 12 proc.

