Nawrocki spotka się z Zełenskim w Wilnie. Rzecznik prezydenta podał szczegóły

Prezydenci Nawrocki i Zełenski spotkają się w Wilnie podczas obchodów 163. rocznicy Powstania Styczniowego, co ma symbolizować wspólną historię walki z carską Rosją i obecną walkę Ukrainy.

Kluczowym punktem wizyty będzie msza święta w Archikatedrze Wileńskiej z udziałem prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy, podkreślająca jedność historyczną i polityczną regionu.

Rozmowy prezydentów będą dotyczyć bezpieczeństwa i pokoju na Ukrainie.

Spotkanie w Wilnie to część intensywnych działań dyplomatycznych, w tym wcześniejszych rozmów z Donaldem Trumpem, mających na celu wypracowanie rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w trakcie niedzielnej wizyty na Litwie. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, obaj przywódcy wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą wezmą udział w obchodach 163. rocznicy powstania styczniowego.

- "Spotkają się trzej prezydenci: prezydent Nauseda, prezydent Zełenski i prezydent Karol Nawrocki. Spotkają się m.in. na mszy świętej w Archikatedrze Wileńskiej. To jest element spajający - wspólna historia, historia walki z carską Rosją i teraz walki Ukraińców z Federacją Rosyjską. To historyczna paralela, stanowiąca dobrą płaszczyznę do rozmów" - powiedział Leśkiewicz. Dodał, że „będzie moment, że prezydent Nawrocki porozmawia z prezydentem Zełenskim”.

Rozmowy o pokoju na Ukrainie i rola USA

Rzecznik prezydenta podkreślił, że spotkanie w Wilnie ma służyć nie tylko wspólnym obchodom, ale też rozmowom o ważnych tematach politycznych. Pytany o kwestie pokoju na Ukrainie zaznaczył, że warunki porozumienia muszą zostać zaakceptowane przez samych Ukraińców, a nie narzucone z zewnątrz.

- Na pewno prezydent Nawrocki twardo stoi na stanowisku, że warunki pokoju na Ukrainie muszą być wypracowane w drodze negocjacji, w których uczestniczy oczywiście prezydent USA Donald Trump, i to on jest tą osobą, tym światowym liderem, który wziął na siebie ciężar doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Ale warunki tego pokoju musza być przede wszystkim zaakceptowane przez samych Ukraińców - to jest rzecz oczywista - mówił rzecznik prezydenta.

Davos i kolejne rozmowy dyplomatyczne

Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim zapowiadano już wcześniej, gdy prezydent Polski przebywał na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie rozmawiał m.in. z Donaldem Trumpem. Zełenski również spotkał się z amerykańskim przywódcą, a po rozmowach poinformował o planowanym trójstronnym spotkaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z udziałem dyplomatów z Ukrainy, USA i Rosji.

Prezydent Ukrainy przekazał, że dokument dotyczący amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest gotowy, natomiast kwestie terytorialne pozostają nierozstrzygnięte. Wskazał też, że w tej sprawie potrzebny będzie kompromis.

