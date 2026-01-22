Karol Nawrocki podsumował wydarzenia w Davos. Jest zadowolony?

Prezydent Karol Nawrocki podsumował udział w 56. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, z zadowoleniem podkreślając cele Polski.

Kluczowe rozmowy dotyczyły inwestycji w Polsce, bezpieczeństwa regionu oraz przyszłości Inicjatywy Trójmorza.

Spotkanie z Donaldem Trumpem potwierdziło zobowiązania sojusznicze USA wobec Polski.

Prezydent zaznaczył, że podczas Forum największy nacisk położono na sprawy gospodarcze i ekonomiczne. Poinformował o spotkaniach z przedstawicielami licznych firm, które prowadzą działalność lub planują inwestycje w Polsce. Nawrocki podkreślił, że Polska dysponuje wybitnymi specjalistami w dziedzinie nowych technologii i informatyki.

- A więc na tym skupiałem się także w ostatnich trzech dniach, aby pokazać z jednej strony zainteresowanie Polski przełomowymi technologiami, a z drugiej strony, że w Polsce jest i klimat, i kapitał ludzki, który zagraniczni inwestorzy mogą wykorzystywać – powiedział prezydent.

Spotkanie z Donaldem Trumpem

W trakcie pobytu w Davos prezydent Nawrocki spotkał się również z prezydentami i premierami wielu państw, z którymi omawiał przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. W kontekście tych rozmów, prezydent przypomniał o środowym spotkaniu z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.

- Było to dobre, 40-minutowe spotkanie, w czasie którego pan prezydent Trump potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania, potwierdził wszystko to, o czym rozmawialiśmy w czasie mojej pierwszej wizyty w Białym Domu, o wojskach amerykańskich w Polsce [...] mamy blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, o inwestycji w rozwój infrastruktury wojskowej, militarnej dla żołnierzy amerykańskich w Polsce na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu – relacjonował Nawrocki.

Dodał, że w tym zakresie "nic się nie zmieniło", a amerykańskie deklaracje pozostają aktualne, co jest powodem do zadowolenia. Prezydent zaznaczył również, że z Donaldem Trumpem rozmawiał o sprawach gospodarczych oraz o obecności Polski na tegorocznym szczycie grupy G20, co, jak podkreślił, świadczy o znaczeniu partnerstwa między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Inicjatywa Trójmorza

W swoich wystąpieniach w Davos prezydent Nawrocki poruszał także temat Inicjatywy Trójmorza.

- Zachęcałem inwestorów do tego, aby wspierać 13 krajów Inicjatywy Trójmorza, Polska jest w tej inicjatywie jednym z dwóch liderów razem z Chorwacją – przypomniał. Prezydent podkreślił strategiczne znaczenie Inicjatywy Trójmorza dla Polski i całej wschodniej flanki NATO.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego w Davos:

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie