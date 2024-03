Przyjmujesz stale jakieś leki? Sprawdź, czy nie zabraknie ich w aptekach!

PiS chce dymisji szefa MSWiA. To pokłosie protestu rolników

W lutym 2024 r. serwis gdziepolek.pl sporządził aktualną listę leków deficytowych. Trafiają na nią leki, których dostępność spadła o co najmniej 50 proc. Tradycyjnie prym wśród na liście wiedzie Ozempic. To środek dla pacjentów z cukrzycą, ale wiele osób traktuje go jako lek na odchudzanie, dlatego znika z aptek. Identyczna jest sytuacja z innych lekiem na cukrzycę - Trulicity.

Na lutowej liście leków deficytowych znalazły się także preparaty z żelazem. – Brakuje zarówno kapsułek z żelazem dla dorosłych, jak i syropu dla dzieci – przyznaje farmaceuta z Warszawy, Łukasz Pietrzak w rozmowie z „Super Expressem”.

Brakuje antybiotyków i leku na grypę

W raporcie gdziepolek.pl wymieniony jest także Tafen Nasal - aerozol do leczenia alergii i polipów w nosie. Według Łukasza Pietrzaka, od dawna są też problemy z lekami z budezonidem, stosowanym stosowanym w aerosolach do leczenia chorób płuc. – Próbuję te leki zamawiać, ale nie ma ich w hurtowni – tłumaczy farmaceuta.

Jakich leków jeszcze brakuje? – Od miesięcy nie ma preparatu z potasem o przesłużonym uwalnianiu. Ciężki jest aktualnie dostać też Oseltamiwir – lek przeciwko grypie, gdyż mamy wiele zachorowań. Brakuje także mesalazyny stosowanej na zapalenie jelit oraz fenoksymetylopenicyliny – popularnego antybiotyku – wymienia Pietrzak.

Jeśli ktoś nie może dostać swojego leku, powinien zapytać lekarza lub farmaceutę o możliwy zamiennik.

