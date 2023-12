Przyjaciółka Kaczyńskiego zarobiła w Orlenie ok. 140 tys. zł. Janina Goss wciąż jest w RN PGE

Kaczyński liderem opozycji? Ten sondaż to cios w jego serce! I to od własnych wyborców!

Budka odwołał znajomą szefa PiS

13 grudnia prezydent Andrzej Duda (51 l.) zaprzysiągł rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Nowi ministrowie zaraz po zajęciu gabinetów, zaczęli podejmować decyzje. Jedną z pierwszych decyzji nowego szefa ministerstwa aktywów państwowych było usunięcie z Rady Nadzorczej Orlenu Janiny Goss. Najpierw o jej odwołaniu poinformował paliwowo-energetyczny koncern w komunikacie. - Potwierdzam. Odwołałem Janinę Goss z rady nadzorczej Orlen S.A. - napisał później w mediach społecznościowych minister Borys Budka.

Kaczyński liderem opozycji? Ten sondaż to cios w jego serce! I to od własnych wyborców!Janina Goss jest dobrą znajomą prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Z rodziną Kaczyńskich zaprzyjaźniła się w roku 1962 na planie filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, w którym wystąpili Lech i Jarosław. Kiedy dorośli bliźniacy rozpoczęli karierę polityczną, Janina Goss, radca prawny oraz zielarka, związała się z ich projektami, najpierw z Porozumieniem Centrum, a później z PiS.

Duże apanaże w radach nadzorczych

W 2014 r. okazało się, że Jarosław Kaczyński pożyczył od swojej przyjaciółki 200 tys. zł. Kiedy PiS doszedł do władzy, Janina Goss trafiła do rad nadzorczych PGE i Banku Ochrony Środowiska. W RN PGE zasiada do dziś. W 2022 r. zarobiła w niej 79 268 (6605 zł miesięcznie). W RN BOŚ zarobiła w zeszłym roku 135 tys. zł (11 250 zł miesięcznie), ale odeszła z niej w grudniu. W styczniu tego roku minister aktywów państwowych, Jacek Sasin (54 l.) powołał Goss do RN Orlenu, w której zasiadała do tej pory. Z naszych szacunków wynika, że przez 11 miesięcy musiała zarobić w niej co najmniej 136 tys. zł. Czy minister Budka usunie Goss także z RN PGE? Wkrótce się przekonamy.

