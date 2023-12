Kaczyński liderem opozycji? Ten sondaż to cios w jego serce! I to od własnych wyborców!

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRiS dla Radia ZET, respondenci zostali zapytani o to, kto ich zdaniem będzie pełnił rolę lidera obecnej opozycji w Sejmie (co oznacza polityków Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, Konfederacji oraz klubu Kukiz'15). Co zasługuje na uwagę w tym badaniu, to respondenci sami wskazywali nazwiska znanych polityków. Jak się okazało, największym poparciem cieszy się, co nie wydaje się zanadto wielkim zaskoczeniem, Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS wskazało 22,4 proc. respondentów. Po piętach depcze mu jednak inne nazwisko! Aż 18,9 proc. ogółu badanych uznało, że stanowisko lidera powinno jednak przypaść Mateuszowi Morawieckiemu. Podium zamyka natomiast Mariusz Błaszczak z wynikiem 9,2 proc.

Ankietowani wskazali także innych polityków PiS, jednak uzyskali oni śladowe poparcie. Jako lidera PiS Przemysława Czarnka wskazało 3,5 proc. respondentów, tuż za nim znajdują się Joachim Brudziński i Zbigniew Ziobro, którzy uzyskali po 0,5 proc. poparcia. W roli lidera Sebastiana Kaletę widziałoby 0,3 proc. ankietowanych, podobnie jak Jacka Sasina. Z kolei Beata Szydło wypadła najsłabiej w sondażu i zyskała 0,0 proc.

Co dość istotne, ponad 30 proc. ankietowanych nie umiało wskazać żadnego polityka, którego widziano by w roli lidera. 6,8 proc. odpowiedziało "ktoś inny", a 37,6 proc. zaznaczyło "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jednak co najbardziej zatrważające dla prezesa PiS, przeprowadzający badanie pokazali też wyniki wśród osób głosujących na daną partię. Jak się okazuje, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nie Jarosław Kaczyński zajął pierwsze miejsce (uzyskał 20 proc. wskazań). Zwolennicy jego ugrupowania w większej części jako lidera opozycji widzieliby Mateusza Morawieckiego, którego wskazało 28 proc. respondentów!

Co ciekawe, zupełnie inne wyniki uzyskano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Tam wygrał Kaczyński (31 proc.), za nim uplasował się Mariusz Błaszczak (22 proc.), zaś Mateusz Morawiecki zajął trzecie miejsce, zdobywając zaledwie 4 proc. wskazań.

