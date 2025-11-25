Przydacz wybucha w Polsat News. Mówi o „żulerce Tuska” w prokuraturze

Wypowiedź Marcina Przydacza w programie „Graffiti” dotyczy działań sędziego Waldemara Żurka.

Polityk PiS sugeruje motywacje emocjonalne i osobistą vendettę wobec poprzedniej władzy.

W rozmowie pojawia się zarzut o zapraszanie skrajnych środowisk aktywistycznych do prokuratury.

Przydacz wskazuje konkretne nazwiska, podważając kompetencje ich uczestnictwa w debacie o praworządności.

Spór otwiera pytanie o standardy odpowiedzialności publicznej i sposób prowadzenia rozliczeń.

Przydacz o Żurku: „Nie wiem, czy można traktować go poważnie”

W rozmowie z Piotrem Witwickim były wiceszef MSZ uderzył w znanego sędziego z Krakowa.

– Nie wiem, czy można traktować poważnie pana Żurka. Widać, że on jest przepełniony pewną emocją, jakąś chęcią realizacji wendetty, zemsty i zbiera takie środowisko – ocenił Przydacz.

Polityk PiS mówił o spotkaniach organizowanych w prokuraturze, które, według niego, mają być elementem osobistej kampanii sędziego wymierzonej w polityków poprzedniej władzy.

– Nawet w ostatnim czasie słyszałem, że już najbardziej jakichś takich skrajnych, powiedziałbym… nie chcę używać mocnego słowa, ale takiej żulerki wspierającej Donalda Tuska, zaprasza ich do dyskusji w prokuraturze – grzmiał Przydacz.

„Pani Kasia Augustynek? Hejterka”. Personalne ataki w eterze

W pewnym momencie polityk przeszedł od ogólnych zarzutów do konkretnych nazwisk.

– Rozumiem o czym? Pani Kasia Augustynek, czy jak ona się tam nazywa, hejterka, wyzywająca ludzi na ulicach, policjantów? Ona ma dyskutować o praworządności w Polsce? – pytał retorycznie parlamentarzysta PiS.

Padające nazwisko Katarzyny Augustynek, znanej z protestów w czasach rządów PiS, było jak wsadzenie kija w mrowisko. Przydacz kontynuował:

– Panie Żurek, bój się pan Boga – zakończył, nie pozostawiając wątpliwości co do swojego stosunku do działań sędziego.

Dlaczego Przydacz uderza w Żurka właśnie teraz?

Uderzenie w Waldemara Żurka nie jest przypadkiem. Od miesięcy były rzecznik krakowskiego sądu stał się symbolem oporu wobec reform sądownictwa PiS. Rząd Donalda Tuska zapowiada rozliczenia, a środowiska sędziowskie nie ukrywają, że chcą pociągnąć do odpowiedzialności osoby uznawane za „architektów” poprzedniego systemu.

W tym kontekście słowa Przydacza to alarm polityczny, sygnalizujący strategię PiS, przedstawienie inicjatyw z udziałem aktywistów i byłych ofiar policyjnych interwencji jako chaosu i „żulerki”. To próba stworzenia wrażenia, że obóz rządzący opiera się na emocjach ulicy, a nie na instytucjach.

Żurek kontra PiS – konflikt, który wraca jak bumerang

Spór między Żurkiem a obozem Kaczyńskiego trwa od lat.

Sędzia był jedną z twarzy protestów przeciwko reformom sądownictwa.

W przeszłości składał zawiadomienia na polityków PiS.

Wielokrotnie mówił o represjach wobec niego i środowiska sędziowskiego.

Teraz, w nowej rzeczywistości politycznej, wraca w zupełnie innym wydaniu: to politycy PiS stają się stroną broniącą się, często nerwowo i brutalnie, przed perspektywą rozliczeń.

Co dalej? Czy „dyskusje w prokuraturze” będą symbolem nowych czasów?

Jeśli spotkania z aktywistami i sędziami w prokuraturze staną się narzędziem nowej władzy, to właśnie takie wypowiedzi jak Przydacza będą paliwem wojny narracyjnej. Jedna strona mówi „obywatele i ofiary państwa PiS”, druga „uliczna żulerka Tuska”.

Pierwsze komentarze w sieci pokazują, że konflikt dopiero się rozkręca. Sędzia Żurek jeszcze nie odpowiedział, ale środowiska prawnicze już zaczynają reagować na słowa z „Graffiti”.

