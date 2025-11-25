Karol Nawrocki może świętować! Cudowna wiadomość dla prezydenta

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-25 7:54

Prezydent Karol Nawrocki ma nie byle jaki powód do radości. W najnowszym sondażu sprawdzającym zaufanie Polaków do polityków osiągnął imponujący wynik - niewiele brakuje mu do pobicia rekordu wszechczasów. Jak prezentują się kolejne miejsca?

Karol Nawrocki w Rzeszowie poddał się testom na obecność narkotyków

i

Autor: Eska
  • Najnowsze badanie IBRiS dla Onetu ujawnia poziom zaufania Polaków do kluczowych polityków.
  • Karol Nawrocki lideruje rankingowi zaufania, osiągając "rekordowy wynik" w historii pomiarów dla medium.
  • Kto znalazł się na podium, a którzy politycy cieszą się największym brakiem zaufania? Sprawdź pełne wyniki sondażu.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził na zlecenie Onetu badanie poziomu zaufania do czołowych postaci polskiej sceny politycznej. Liderem rankingu został Karol Nawrocki, któremu ufa 51,8% respondentów. Przeciwne zdanie wyraziło 41,9% badanych, natomiast 6,3% zadeklarowało neutralny stosunek. IBRiS zwraca uwagę na fakt, że obecny prezydent osiągnął "rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów" dla medium.

- Karolowi Nawrockiemu niewiele brakuje do rekordu wszech czasów, który ustanowił Szymon Hołownia w styczniu 2024 r. Jako świeżo upieczony marszałek Sejmu zdobył wtedy 54,4 proc. zaufania - stwierdzono.

W przeszłości próg 50% pozytywnych wskazań przekroczyli również: Andrzej Duda (52,2% we wrześniu 2020 r.), Rafał Trzaskowski (51,1% w lutym 2024 r.) oraz Łukasz Szumowski (51,1% w kwietniu 2020 r.). To z pewnością cudowna wiadomość dla Karola Nawrockiego, który może świętować świetny wynik.

Pozostałe miejsca na podium

Za Karolem Nawrockim uplasował się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Ufa mu 40,3% badanych, natomiast brak zaufania deklaruje 49,8%. Neutralny stosunek do Sikorskiego ma 9,6% respondentów.

Leszek Miller nie ma wątpliwości! Nawrocki zrobi z Tuska swoje trofeum? "Czas Tuska się skończył"

Podium zamyka Włodzimierz Czarzasty, debiutujący w roli marszałka Sejmu. Współlider Nowej Lewicy odnotował znaczący wzrost zaufania o 7,6 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS, wyprzedzając siedmiu innych polityków. Obecnie zaufanie do Czarzastego wyraża 39,6% badanych, brak zaufania deklaruje 47%, a neutralnie podchodzi do niego 13% uczestników sondażu.

Dalsze miejsca w rankingu i brak zaufania

Na czwartym miejscu w rankingu znalazł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, uzyskując 37,7% zaufania. Nieznacznie wyprzedził premiera Donalda Tuska, któremu ufa 37,4% ankietowanych.

IBRiS wskazał również polityków, którzy cieszą się największym brakiem zaufania wśród Polaków. W tej kategorii na czele znalazł się Grzegorz Braun (63,9% braku zaufania) oraz Donald Tusk (59%). Wysoki poziom braku zaufania odnotowano także w przypadku Jarosława Kaczyńskiego (56,4%) i Mateusza Morawieckiego (50,3%).

W naszej galerii zobaczysz pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego:

Karol Nawrocki
23 zdjęcia
Sonda
Darzysz Karola Nawrockiego zaufaniem?
Sedno Sprawy - J.M.JACKOWSKI: TO KATASTROFA POLSKIEJ DYPLOMACJI
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SONDAŻ