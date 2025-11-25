Karol Nawrocki może świętować! Cudowna wiadomość dla prezydenta

Najnowsze badanie IBRiS dla Onetu ujawnia poziom zaufania Polaków do kluczowych polityków.

Karol Nawrocki lideruje rankingowi zaufania, osiągając "rekordowy wynik" w historii pomiarów dla medium.

Kto znalazł się na podium, a którzy politycy cieszą się największym brakiem zaufania? Sprawdź pełne wyniki sondażu.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził na zlecenie Onetu badanie poziomu zaufania do czołowych postaci polskiej sceny politycznej. Liderem rankingu został Karol Nawrocki, któremu ufa 51,8% respondentów. Przeciwne zdanie wyraziło 41,9% badanych, natomiast 6,3% zadeklarowało neutralny stosunek. IBRiS zwraca uwagę na fakt, że obecny prezydent osiągnął "rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów" dla medium.

- Karolowi Nawrockiemu niewiele brakuje do rekordu wszech czasów, który ustanowił Szymon Hołownia w styczniu 2024 r. Jako świeżo upieczony marszałek Sejmu zdobył wtedy 54,4 proc. zaufania - stwierdzono.

W przeszłości próg 50% pozytywnych wskazań przekroczyli również: Andrzej Duda (52,2% we wrześniu 2020 r.), Rafał Trzaskowski (51,1% w lutym 2024 r.) oraz Łukasz Szumowski (51,1% w kwietniu 2020 r.). To z pewnością cudowna wiadomość dla Karola Nawrockiego, który może świętować świetny wynik.

Pozostałe miejsca na podium

Za Karolem Nawrockim uplasował się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Ufa mu 40,3% badanych, natomiast brak zaufania deklaruje 49,8%. Neutralny stosunek do Sikorskiego ma 9,6% respondentów.

Podium zamyka Włodzimierz Czarzasty, debiutujący w roli marszałka Sejmu. Współlider Nowej Lewicy odnotował znaczący wzrost zaufania o 7,6 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS, wyprzedzając siedmiu innych polityków. Obecnie zaufanie do Czarzastego wyraża 39,6% badanych, brak zaufania deklaruje 47%, a neutralnie podchodzi do niego 13% uczestników sondażu.

Dalsze miejsca w rankingu i brak zaufania

Na czwartym miejscu w rankingu znalazł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, uzyskując 37,7% zaufania. Nieznacznie wyprzedził premiera Donalda Tuska, któremu ufa 37,4% ankietowanych.

IBRiS wskazał również polityków, którzy cieszą się największym brakiem zaufania wśród Polaków. W tej kategorii na czele znalazł się Grzegorz Braun (63,9% braku zaufania) oraz Donald Tusk (59%). Wysoki poziom braku zaufania odnotowano także w przypadku Jarosława Kaczyńskiego (56,4%) i Mateusza Morawieckiego (50,3%).

