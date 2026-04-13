Przepiękny gest przed Pałacem Prezydenckim. Uczcili pamięć Marii Kaczyńskiej

Żółte tulipany jako symbol pamięci o Marii Kaczyńskiej

Każdego roku 13 kwietnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie składane są żółte tulipany, które stały się rozpoznawalnym znakiem pamięci o śp. Marii Kaczyńskiej. Ten symboliczny gest nawiązuje do chwili, gdy do stolicy sprowadzono ciało Pierwszej Damy po tragedii z 2010 roku. Do osób zgromadzonych przed pałacem składających kwiaty wyszedł prezydent Karol Nawrocki.

Tradycja ma swoje źródło w spontanicznej reakcji mieszkańców Warszawy. Wzdłuż trasy przejazdu konduktu żałobnego ludzie rzucali kwiaty – przede wszystkim żółte tulipany, które były ulubionymi Marii Kaczyńskiej. Z biegiem lat ten gest przekształcił się w coroczne upamiętnienie.

Katastrofa smoleńska i jej trwały ślad w pamięci

Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy w katastrofie smoleńskiej zginęli m.in. prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka oraz przedstawiciele elit państwowych, odcisnęły silne piętno na polskiej historii. Rocznica sprowadzenia ciała Pierwszej Damy do Warszawy stała się momentem szczególnego skupienia i refleksji.

Z czasem żółte tulipany przestały być jedynie wspomnieniem jednego dnia. Dziś symbolizują pamięć o Marii Kaczyńskiej, którą wielu Polaków zapamiętało jako ciepłą, skromną i bliską ludziom.

Tulipan imienia Marii Kaczyńskiej

Wyjątkowe znaczenie tulipanów w życiu Pierwszej Damy znalazło również swoje odzwierciedlenie w świecie ogrodnictwa. W 2008 roku powstała specjalna odmiana nazwana na jej cześć – Tulipan ‘Maria Kaczynska’.

Jej twórcą był Jan Ligthart, znany holenderski hodowca. Kwiat należy do rodziny liliowatych i wyróżnia się kremową barwą, nawiązującą do ulubionego koloru patronki.

Tradycja, która łączy kolejne pokolenia

Coroczne składanie tulipanów na Krakowskim Przedmieściu pokazuje, że pamięć o Marii Kaczyńskiej pozostaje żywa. To nie tylko gest wspomnienia tragicznych wydarzeń, ale również wyraz szacunku wobec osoby, która zapisała się w świadomości wielu Polaków.

Tulipany dla Marii Kaczyńskiej - Akcja #KlubyGazetyPolskiej 🌷Dziesiątki osób oddało hołd śp. Marii Kaczyńskiej układając kobierzec żółtych tulipanów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nieopodal Pałacu Prezydenckiego. W wydarzeniu wziął udział prezydent RP @NawrockiKn

