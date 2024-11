i Autor: Mieczyslaw Michalak / Agencja Wyborcza.pl

O tym zdarzeniu było głośno

Przemysław Czarnecki był już w centrum uwagi. Powodem skandal sprzed lat

Przemysław Czarnecki jest obecnie w centrum uwagi ze względu na swoją relację z Marianną Schreiber. Nie jest to jednak pierwszy razy, kiedy o synu Ryszarda Czarneckiego robi się głośno. W 2022 roku trafił do izby wytrzeźwień! O co chodziło w tej sprawie?