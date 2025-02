Przełomowa decyzja SN! Pozew ws. "polskich obozów" wraca do sądu

Morawiecki z pilnym apelem. "Europo - to już ostatni dzwonek. Obudź się!"

To oznacza, że sprawa, która była już niemal zamknięta, wraca do ponownego rozpatrzenia. Czy polski sąd będzie mógł ukarać niemiecką redakcję za fałszowanie historii?

SN: sprawa wymaga ponownej analizy

Wcześniej Sąd Apelacyjny w Warszawie, opierając się na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, uznał, że pozew powinien zostać odrzucony. TSUE w 2021 roku stwierdził bowiem, że obywatel Polski nie może dochodzić roszczeń przed polskim sądem, jeśli jego nazwisko nie zostało wymienione w publikacji. To decyzja, która de facto utrudniła walkę z fałszowaniem historii w zachodnich mediach.

Jednak Sąd Najwyższy uznał, że polski sąd może zająć się analizą szkód, jakie taka publikacja wywołała w Polsce. Sędzia Roman Trzaskowski, uzasadniając decyzję, podkreślił, że: "Jest kwestią dalszą, na ile można to dzielić i czy to jest technicznie wykonalne oraz czy i w jakim zakresie może to rzutować na roszczenie pieniężne".

Teraz sąd apelacyjny będzie musiał ponownie przeanalizować, czy faktycznie polski wymiar sprawiedliwości może zająć się tym przypadkiem.

Czy Polska ma prawo bronić prawdy historycznej?

Decyzja SN otwiera nową furtkę w walce z fałszowaniem historii Polski. Sprawa Zalewskiego stała się symbolem trudności w dochodzeniu sprawiedliwości, gdy zagraniczne media używają kłamliwych określeń o "polskich obozach".

"To walka o pamięć i godność" – podkreślają historycy i prawnicy zaangażowani w sprawę.

Jednak pytanie pozostaje: czy sąd apelacyjny tym razem uzna, że polski wymiar sprawiedliwości ma prawo bronić swoich obywateli przed tego typu oszczerstwami? Decyzja w tej sprawie może stworzyć precedens, który zdecyduje o przyszłych postępowaniach dotyczących podobnych przypadków.

