Przełom ws. związków partnerskich? Jest porozumienie PSL i Lewicy

Lewica i PSL zakończyły negocjacje dotyczące związków partnerskich. - Wypracowaliśmy dobre rozwiązanie – przekazała dla PAP sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula Jak dodała, szczegóły porozumienia zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. We wtorek (7 października) odbyło się spotkanie Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

  • Lewica i PSL znalazły porozumienie w sprawie związków partnerskich, zapowiadając przełomowe rozwiązanie po rozmowach.
  • Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili, że szczegóły porozumienia zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu 
  • Jakie konkretne zapisy znalazły się w projekcie, który ma ułatwić życie wielu osobom w Polsce?

Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Włodzimierzem Czarzastym o sprawie związków partnerskich. Szef PSL po spotkaniu z liderem Lewicy przyznał:- To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce. Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze - przekazał. 

Głos zabrał też Czarzasty: - To ważna sprawa. Są dwa projekty ustaw - projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło równoprawne porozumienie. Nikt nie był pierwszy, nikt nie był drugi - powiedział. 

Katarzyna Kotula powiedziała PAP, że w ostatnich tygodniach wraz z posłanką PSL Urszulą Pasławską spotykały się regularnie, pracując nad rozwiązaniem, „które będzie godne i zapewniać będzie ochronę, które mogłoby przejść przez Sejm": - Mamy dobre wyjście z patowej sytuacji i będziemy ogłaszać szczegóły w przyszłym tygodniu. To już jest finalnie koniec tych negocjacji, które były wielotygodniowe – podkreśliła ministra. 

Przypomnijmy, że w czerwcu Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. 10 lipca projekt ten został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. PSL przygotowało alternatywny projekt o statusie osoby najbliższej. I choć we wrześniu kwestia uregulowania związków partnerskich pojawiła się w wykazie priorytetów rządu, to w koalicji nie było dotąd porozumienia w tej sprawie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek (7 października), że prace nad projektem regulującym kwestię związków partnerskich mogłyby się rozpocząć już na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu (15-17 października). – Ja jestem otwarty, wstępnie zaplanowaliśmy to w harmonogramie Sejmu, a więc czekamy na rozstrzygnięcia polityczne – mówił marszałek Sejmu.

Na początku sierpnia premier Donald Tusk mówił, że ma zapewnienia ze strony PSL i Lewicy, że oba ugrupowania są gotowe do przedstawienia wspólnego sposobu działania ws. związków partnerskich i „jakiegoś kompromisu dotyczącego legalności aborcji”.

Co zawiera projekt ustawy o związkach partnerskich?

Projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie, które zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach. Według tej propozycji osoby, które zawrą związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – miałyby mieć możliwość: przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskają także prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki.

