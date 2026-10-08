Co dokładnie uchwalił Sejm? Nowe, surowe kary dla kierowców

Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację, która ma ukrócić niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Za ustawą zagłosowało 422 posłów, przeciw było zaledwie 5, a 2 wstrzymało się od głosu. Projekt zakłada bardzo dotkliwe konsekwencje dla kierowców ignorujących sygnalizację świetlną i zapory.

W nowelizacji zapisano, że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub opuszczanych zaporach kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące. To nie wszystko. Przepisy wprowadzają również obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli lekkomyślność kierowcy doprowadzi do tragedii. W przypadku skazania za spowodowanie katastrofy lub wypadku na przejeździe, sąd orzeknie zakaz prowadzenia na minimum trzy lata. Jeśli kierowca sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy – na minimum rok.

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Nowe regulacje to odpowiedź na konkretne zdarzenia i alarmujące dane. Impulsem do zmian był głośny wypadek w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło, wjechał na tory i zderzył się z pociągiem InterCity.

Niestety, to nie był odosobniony przypadek. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, przyczyną ponad 80 proc. wypadków na przejazdach kolejowych jest wina kierującego pojazdem. Liczby są wstrząsające:

W 2024 roku doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby.

Rok później, w 2025 roku, zanotowano 51 wypadków i 27 ofiar śmiertelnych.

Tylko do końca sierpnia 2026 roku odnotowano 35 wypadków, w których śmierć poniosło 16 osób.

Właśnie te dane pokazują, że dotychczasowe kary okazały się niewystarczające, by powstrzymać kierowców przed ryzykownymi manewrami.

Jakie kary za wjazd na przejazd kolejowy obowiązują obecnie?

Do tej pory kierowcy, którzy łamali przepisy na przejazdach kolejowych, musieli liczyć się głównie z karą finansową. Za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi 2 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych. W przypadku ponownego popełnienia tego samego czynu w ciągu dwóch lat, mandat wzrasta do 4 tys. zł. Sankcje te dotyczą między innymi wjazdu na czerwonym świetle, omijania opuszczonych rogatek czy wjazdu na tory bez możliwości zjechania z nich.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dodaje do tego katalogu kar najdotkliwszą z nich – czasową utratę uprawnień.

Podczas prac w Sejmie poseł Grzegorz Puda z klubu Rozwój Plus proponował rozszerzenie przepisów także o przejazdy kategorii D, czyli te bez zapór i sygnalizacji. Argumentował, że to właśnie tam dochodzi do większości wypadków. Poprawki te zostały jednak odrzucone. Teraz ustawą zajmie się Senat. Jeśli zostanie przyjęta bez poprawek i podpisana przez prezydenta, nowe, surowe przepisy wejdą w życie.

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