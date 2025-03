Protest w Zgorzelcu

W sobotę 22 marca 2025 roku w Zgorzelcu odbywa się drugi przygraniczny protest przeciwko przysyłaniu do Polski nielegalnych, obcych nam kulturowo migrantów. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 na moście im. Jana Pawła II na granicy Polski i Niemiec. Głos w sprawie zabrał Robert Bąkiewicz, organizator protestu w Zgorzelcu. Bąkiewicz w rozmowie z Telewizją wPolsce24 mówił o zagrożeniu, jakim jest działanie Niemiec, które wysyłają do Polski migrantów, dokonując pushbacków. Zdaniem Bąkiewicza, mamy do czynienia ze „śmiertelnym niebezpieczeństwem” dla naszego państwa. - Mamy do czynienia z inwazją! Niemcy masowo dokonują pushbacków. To śmiertelne niebezpieczeństwo dla Państwa Polskiego. Dlatego musimy się bronić, musimy bronić naszych granic! – mówił Bąkiewicz.

Według organizatorów protestów Niemcy dążą do rozszczelnienia swojej granicy wschodniej i uszczelnienia granicy zachodniej. A to stanowi poważne zagrożenie dla Polski i napływu nielegalnych emigrantów. - Niemcy są naszym wrogiem. Prowadzą politykę, która dla Polski jest niebezpieczna - podkreśla wyraźnie Bąkiewicz.

Nielegalna migracja w Europie

Nielegalna migracja to złożone zjawisko, które budzi liczne kontrowersje. Z jednej strony, osoby decydujące się na taki krok często uciekają przed wojną, prześladowaniami lub skrajną biedą, szukając lepszego życia. Z drugiej strony, niekontrolowany napływ migrantów może stanowić wyzwanie dla państw przyjmujących, obciążając systemy socjalne i służby publiczne.

