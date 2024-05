Protest rolników w Warszawie. Jarosław Kaczyński i Robert Bąkiewicz idą w demonstracji [RELACJA NA ŻYWO 10.05]

Nagłe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego! Tusk ogłosił zmiany w rządzie, a prezes PiS zwołuje konferencję! Co się dzieje?!

Protest rolników w Warszawie będzie trwał od południa do późnych godzin wieczornych - planowane jest zakończenie strajku o 22:00. Według przewidywań nawet 200 tysięcy osób może przyjechać do stolicy na strajk. Uczestnicy podkreślają, że ich manifestacja jest wymierzona wyłącznie w Zielony Ład. Wyraźnie widać to po samym haśle demonstracji: "Precz z Zielonym Ładem".

Protest rozpocznie się na placu Zamkowym, następnie uczestnicy przeniosą się pod budynek Komisji Europejskiej na ulicy Świętokrzyskiej, a stamtąd pod budynek Sejmu. Przewidziano, że właśnie tam odbędą się przemówienia na temat Zielonego Ładu. Wystąpi także delegacja do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

- Apelujemy o zwracanie uwagi na obowiązujące na terenie miasta st. Warszawy znaki drogowe i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. Trzeba mieć także na uwadze możliwość czasowego zamknięcia niektórych ulic na trasie marszu. W przypadku złamania przepisów, dotyczących ruchu drogowego, należy spodziewać się zdecydowanej reakcji policjantów i wynikających z tego konsekwencji prawnych. Na bieżąco będziemy informowali o utrudnieniach na ulicach Warszawy i ewentualnych objazdach - zaapelowała Komenda Stołeczna Policji.

Poprzedni protest rolników w Warszawie, który odbył się 6 marca, obfitował w wiele kontrowersyjnych wydarzeń. Doszło między innymi do przepychanek uczestników strajku z policją. Zatrzymano wówczas 26 osób.