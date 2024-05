Nagłe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego! Tusk ogłosił zmiany w rządzie, a prezes PiS zwołuje konferencję! Co się dzieje?!

W polskiej polityce wiele się dzieje. Wystarczy wspomnieć, że zaledwie chwilę temu doszło do zmian w rządzie Donalda Tuska. Do tego politycy wpadli w wir kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale nie tylko. Bo jednym z kluczowych wydarzeń jest piątkowy (10 maja) protest rolników, którzy do Warszawy zjeżdżają z całej Polski. To ma być wielka demonstracja nie tylko rolników, ale też Solidarności.

Do udziału w wydarzeniu zachęcał sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński: - Jeżeli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front. Ten marsz w Warszawie zainicjowała "Solidarność", myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem - mówił już jakiś czas temu.

Na dzień przed planowaną demonstracją Kaczyński zaś dodał: - Postulaty rolników mają nasze pełne poparcie, jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Nie tylko dziś ,taktycznie, tylko zasadniczo. Weźmiemy udział w jutrzejszej demonstracji, ale nie jako ugrupowanie polityczne, tylko po prostu jako obywatele - zadeklarował prezes PiS. Czy właśnie tego wydarzenia, czyli demonstracji, dotyczyć ma piątkowe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego? Tego nie wiadomo, ale wszystko okaże się i wyjaśni już o 11:00. Na tę godzinę prezes PiS zwołał dziennikarzy. Z poślizgiem, ale w końcu prezes się pojawił.

Kaczyński ostro: Zielony Ład ma służyć temu, by takie kraje jak Polska, które goniły UE, przestały gonić, zaczęły się cofać

Prezes PiS Jarosław Kaczyński: - Chodzi o najważniejsze głosowanie, które uruchamiało proces Zielonego Ładu, chodzi o to, kto głosował za a kto przeciw. (..) Te interesy i ideologie są z zewnątrz. Chodzi o to szaleństwo klimatyczne. Inne decyzje, które były podejmowane w ciągu ostatnich lat, to były decyzje, które w gruncie rzeczy sprawdzały się do tego, że Tusk współpracuje z Ursula von der Leyen w realizacji tego programu. (...) Dlaczego jesteśmy przeciw Zielonemu Ładowi?(...) Jest on skierowany przeciw wszystkim, poza najbogatszymi. Zielony Ład ma służyć temu, by takie kraje jak Polska, które goniły UE, przestały gonić, zaczęły się cofać. Żeby ta wielka szansa, by Polska stała się krajem równoprawnym, żeby ta szansa została zmarnowana. Tę szansę stworzyły rządy PiS.

O marszu, w którym PiS bierze udział prezes powiedział, że politycy biorą w nim udział jako obywatele zwykli, a nie politycy. Nie będzie więc partyjnych znaków ani przemówień.

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej