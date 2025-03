Proszą o wsparcie dla Dariusza Mateckiego. Nie pieniądze, nie modlitwa! Każdy może to zrobić

Do zatrzymania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dariusza Mateckiego doszło w piątek (7 marca) rano w Warszawie. Prokuratura Krajowa postawiła politykowi sześć zarzutów. Poseł PiS (WIĘCEJ: Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu) nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Patrycja Szapiel, dyrektorka biura poselskiego Dariusza Mateckiego, błyskawicznie uruchomiła zbiórkę na rzecz wsparcia prawnego i rodziny osadzonego. W krótkim czasie zebrano kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wśród największych wpłat znalazło się np. 1000 zł od Beaty Kempy. W opisie wydarzenia padają oskarżenia o „sąd kapturowy” i „polityczny atak na jednego z najbardziej aktywnych posłów opozycji”. - Tusk i Bodnar wiedzą, że przed wyborami prezydenckimi musi zniknąć! – napisano. Szybko pojawiły się też apele ws. modlitwy za Mateckiego, które szybko zaczęły być realizowane. Wiadomo też, że specjalne modlitwy odbędą się w Częstochowie na Jasnej Górze.

Teraz na profilu Mateckiego na platformie X enigmatyczna "Redakcja" zamieściła wpis, w którym wskazano kolejną możliwość wsparcia posła. - Wasze wsparcie i ciepłe słowa mają dla nas – i wiemy, że także dla Darka – ogromne znaczenie. W tych trudnych chwilach każda wiadomość, każdy gest pamięci i solidarności dodaje sił i nadziei. Wiele osób pytało, jak można pomóc. Najprostszym, ale jednocześnie najcenniejszym wsparciem jest słowo. Jeśli chcecie dodać Darkowi otuchy, możecie napisać do niego list lub wysłać pocztówkę - czytamy. Następnie podano adres, na który można je słać.

- Wierzymy, że Wasze listy będą dla niego promykiem nadziei, który pomoże mu przetrwać ten czas. Dziękujemy, że jesteście z nami – to daje nam siłę. Z wdzięcznością, w imieniu rodziny i przyjaciół - dodano na koniec.

