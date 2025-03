i Autor: Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Chodzi o pokój na Ukrainie!

Wymowny wpis Donalda Tuska. "Nie zmarnujcie tej szansy"

We wtorek 11 marca 2025 roku w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą oraz podpisania umowy o minerałach. Czy tym razem uda się dojść do jakiegoś rozsądnego porozumienia? Głos w tej sprawie postanowił zabrać Donald Tusk. Polski premier zamieścił w sieci krótki wpis skierowany do obu stron negocjacji.