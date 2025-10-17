Prokuratura przyjrzy się Robertowi Bąkiewiczowi. Oszukał podatników?

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa związanego ze zbiórką 1,5% podatku na KRS Fundacji "Mieszko" ze Świdnicy.

Inicjatywy powiązane z Robertem Bąkiewiczem, takie jak Ruch Obrony Granic i Roty Marszu Niepodległości, miały apelować o przekazywanie środków na swoją działalność, mimo braku statusu OPP, co mogło wprowadzać podatników w błąd.

Robert Bąkiewicz aktywnie promował zbiórkę, twierdząc, że wspiera ona jego działalność oraz obronę granic, co mogło sugerować, że środki są przeznaczane bezpośrednio na te cele.

Iwona Woźniak, była właścicielka Fundacji "Mieszko", przekazała organizację nowym władzom, wierząc w ich dobre intencje.

Według ustaleń portalu oko.press, prokuratura uznała, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia oszustwa. Głównym zarzutem jest to, że inicjatywy takie jak Ruch Obrony Granic i Roty Marszu Niepodległości, związane z Robertem Bąkiewiczem, apelowały o przekazywanie 1,5 proc. podatku na swoją działalność. Problem polega na tym, że żadna z tych inicjatyw nie posiada statusu OPP, a Ruch Obrony Granic nie jest nawet zarejestrowany jako odrębna organizacja. W efekcie, wpłaty miały trafiać na numer KRS Fundacji "Mieszko".

Fundacja "Mieszko"

Fundacja "Mieszko" wcześniej prowadziła lokalną działalność, skupiając się na projektach edukacyjnych, historycznych i charytatywnych. Jak podaje oko.press, współpracownicy Roberta Bąkiewicza przejęli fundację ze względu na jej status OPP, który jest niezbędny do prowadzenia zbiórek 1,5 proc. podatku. Jedynie w jednej informacji, opublikowanej na stronie Rot z końca marca 2025 roku, wskazano, do kogo należy numer KRS wykorzystywany w akcji.

Apele Bąkiewicza o wsparcie

Robert Bąkiewicz aktywnie promował zbiórkę w mediach społecznościowych. W kwietniu apelował:

- 1,5 procent dla Polski – dla Rot – dla Obrony Granic! Szanowni Państwo, jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, działania Rot Marszu Niepodległości oraz Ruch Obrony Granic, proszę – przekażcie 1,5 procent podatku właśnie na nią. Nie proszę dla siebie. Proszę dla sprawy – dla Polski, której bronimy każdego dnia: na ulicach, w mediach, w sądach, na granicy. (…) To mały gest, który daje wielką siłę". W innych wpisach posunął się nawet do stwierdzenia, że przekazanie 1,5 proc. to "inwestycja w bezpieczeństwo Polski - apelował.

Iwona Woźniak, dotychczasowa właścicielka Fundacji "Mieszko", w rozmowie z oko.press potwierdziła, że przekazała organizację nowym władzom, aby kontynuowały jej działania. Zapewniła, że nie sprzedała fundacji i "wierzy w dobre intencje nowego zarządu". Śledztwo ma teraz na celu ustalenie, czy sposób prowadzenia zbiórki mógł faktycznie wprowadzać podatników w błąd, co stanowiłoby podstawę do postawienia zarzutów oszustwa.

