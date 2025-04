Przesłuchanie Ewy Wrzosek

Po nagłej śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie w sprawie spółki Srebrna, stała się celem fali hejtu i gróźb. Sprawa nabrała dramatycznego obrotu, a prokurator została objęta ochroną policji. Teraz jak podaje PAP, Ewa Wrzosek na dzień 14 kwietnia 2025 roku ma być wezwana do prokuratury na przesłuchanie. O co chodzi?

Dwie sprawy, w ramach których prokurator Ewa Wrzosek ma być przesłuchiwana 14 kwietnia, związane ze śmiercią Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Trzy dni przed śmiercią, która nastąpiła 15 marca, Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji – wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Politycy PiS wiążą śmierć Skrzypek z przesłuchaniem

Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, wiążą śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Te oskarżenia wywołały falę negatywnych komentarzy i gróźb wobec prokurator Wrzosek.

W związku z tą sprawą, w drugiej połowie marca, na platformie X, na profilu dziennikarki Doroty Kani, zamieszczono zdjęcie dawnego kwestionariusza paszportowego Ewy Wrzosek. Dokument zawierał szczegółowe dane prokurator, w tym ówczesne zdjęcie i ówczesne adresy zamieszkania, imiona rodziców oraz numer PESEL. Następnego dnia prok. Wrzosek poinformowała PAP, że złożyła drogą służbową do Prokuratora Krajowego zawiadomienie w tej sprawie. Prokurator zawnioskowała ponadto o przeprowadzenie postępowania dotyczącego okoliczności pozyskania tego dokumentu "w nieustalony bezprawny sposób" oraz zbadanie kwestii spowodowania ewentualnego zagrożenia dla funkcjonariusza publicznego. "Ujawnienie informacji o takim stopniu szczegółowości może posłużyć do wykorzystania ich w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa mojego i osób mi najbliższych" - wskazała prok. Wrzosek.

Groźby karalne wobec prokurator Wrzosek

Ponadto prok. Wrzosek złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych przez europosła PiS Jacka Ozdobę, które również trafiło wtedy do Prokuratury Krajowej. Chodzi o zdarzenia z 17 marca, gdy politycy PiS w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek zorganizowali pod siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie konferencję, a także demonstrację. Do zgromadzonych wyszła prok. Wrzosek. TVP Info nagrała m.in. jak obecny tam europoseł Jacek Ozdoba mówi: "ja ją popchnę, niech spie**la". Stojący obok poseł PiS Marek Suski zwrócił uwagę, aby "ona się nie przewróciła". "Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci" - dodał. Z kolei poseł PiS Jan Kanthak mówił: "To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać". "Ona jest psychiczna" - dodał Ozdoba. Nagranie dostępne jest na profilu TVP Info na platformie X.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek, poinformowała, że wstępne wyniki sekcji zwłok Skrzypek wskazały, że przyczyną jej śmierci był rozległy zawał serca. Dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadczyła, że Skrzypek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a oprócz problemów z czytaniem bez okularów nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych.

Prok. Wrzosek została objęta ochroną policji w związku z kierowanymi wobec niej groźbami. "Wystąpiłam drogą służbową z wnioskiem o zapewnienie ochrony z uwagi na niezliczoną liczbę kierowanych wobec mnie gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę, w tym niewyobrażalnej kampanii hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków" - poinformowała 18 marca prokurator. A jak podaje PAP, 14 kwietnia ma stawić się w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie na przesłuchanie w charakterze pokrzywdzonej w sprawach dotyczących opublikowania przez Dorotę Kanię jej danych osobowych oraz gróźb karalnych skierowanych wobec niej przez europosła PiS Jacka Ozdobę.

QUIZ. Sławomir Mentzen. Co wiesz o kandydacie Konfederacji? Życie, kariera, poglądy, ciekawostki Pytanie 1 z 10 20 listopada (być może już jako prezydent Polski) Sławomir Mentzen będzie obchodzić urodziny. Wiesz które? 39 41 43 Następne pytanie