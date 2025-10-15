Prohibicja w sanatoriach! Resort zdrowia chce zakazać alkoholu

Ministerstwo zdrowia chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Prohibicja ma objąć też zakłady lecznicze, w tym uzdrowiska.

Prezes Uzdrowiska Ciechocinek nie dostrzega problemu alkoholowego u kuracjuszy

Bez alkoholu na stacjach paliw...

Trwa dyskusja o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Włączyło się w nią ministerstwo zdrowia, które przedstawiło w nowej wersji projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych propozycje przełomowych zmian. Pierwsza to zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Ten postulat jest zrozumiały, w końcu trzeba zniechęcać kierowców do jazdy na podwójnym gazie. Ale kolejnym pomysłem resortu jest... zakaz sprzedaży alkoholu na „terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”. Jak zauważa serwis Prawo.pl, oznacza to, że prohibicja obejmie uzdrowiska.

Bon zdrowotny dla sumiennych pacjentów? "Pomysł wart rozważenia"

... oraz w szpitalach i uzdrowiskach

Nie będzie już zatem drinka na dancingu w sanatoryjnej restauracji. Prezes Uzdrowiska Ciechocinek, Marcin Zajączkowski, jest nieco zaskoczony tymi planami, gdyż nie dostrzega problemu z alkoholem wśród kuracjuszy. Jego zdaniem, nadużywanie alkoholu jest domeną młodych Polaków. – Czasami ktoś z kuracjuszy wypija lampkę wina w towarzystwie, ale od lat nie odnotowaliśmy żadnych ekscesów. Gdy mamy sygnały, że ktoś nie przestrzega reżimu szpitalnego i lecznictwa uzdrowiskowego w ośrodku, a lekarz potwierdzi, że kuracjusz jest pod wpływem alkoholu, to taka osoba jest relegowana z obiektu – informuje Zajączkowski w rozmowie z „Super Expressem”.

