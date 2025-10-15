Prohibicja w sanatoriach! Resort zdrowia chce zakazać alkoholu

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-15 5:15

Kuracjusze w sanatoriach lubią wieczorem wyjść na dancing i przed snem wypić lampkę wina po kolacji. Okazuje się, że ministerstwo zdrowia zamierza jednak zakazać sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i kawiarniach na terenie uzdrowisk.

Sanatorium w Ciechocinku

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express
  • Ministerstwo zdrowia chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
  • Prohibicja ma objąć też zakłady lecznicze, w tym uzdrowiska.
  • Prezes Uzdrowiska Ciechocinek nie dostrzega problemu alkoholowego u kuracjuszy

Bez alkoholu na stacjach paliw...

Trwa dyskusja o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Włączyło się w nią ministerstwo zdrowia, które przedstawiło w nowej wersji projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych propozycje przełomowych zmian. Pierwsza to zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Ten postulat jest zrozumiały, w końcu trzeba zniechęcać kierowców do jazdy na podwójnym gazie. Ale kolejnym pomysłem resortu jest... zakaz sprzedaży alkoholu na „terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”. Jak zauważa serwis Prawo.pl, oznacza to, że prohibicja obejmie uzdrowiska.

Bon zdrowotny dla sumiennych pacjentów? "Pomysł wart rozważenia"

... oraz w szpitalach i uzdrowiskach

Nie będzie już zatem drinka na dancingu w sanatoryjnej restauracji. Prezes Uzdrowiska Ciechocinek, Marcin Zajączkowski, jest nieco zaskoczony tymi planami, gdyż nie dostrzega problemu z alkoholem wśród kuracjuszy. Jego zdaniem, nadużywanie alkoholu jest domeną młodych Polaków. – Czasami ktoś z kuracjuszy wypija lampkę wina w towarzystwie, ale od lat nie odnotowaliśmy żadnych ekscesów. Gdy mamy sygnały, że ktoś nie przestrzega reżimu szpitalnego i lecznictwa uzdrowiskowego w ośrodku, a lekarz potwierdzi, że kuracjusz jest pod wpływem alkoholu, to taka osoba jest relegowana z obiektu – informuje Zajączkowski w rozmowie z „Super Expressem”. 

Polityka SE Google News
Skandaliczny transparent z Donaldem Tuskiem na meczu w Kownie
20 zdjęć
Robert Biedroń - Express Biedrzyckiej | 2025 10 13
Sonda
Czy popierasz ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UZDROWISKA
PROHIBICJA