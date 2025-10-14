Bon zdrowotny dla sumiennych pacjentów? "Pomysł wart rozważenia"

Bon dla dbających o zdrowie?

Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać chorobom i leczyć je na wczesnym etapie, niż reagować na poważnie rozwinięte schorzenia. Tylko jak do profilaktyki zachęcić Polaków? Pomysł na to zaprezentował Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, który proponuje wprowadzenie nagrody w postaci elektronicznego bonu profilaktycznego. Bon przysługiwał będzie pacjentom, którzy regularnie szczepią się przeciwko wirusom i bakteriom, a także cyklicznie wykonują badania profilaktyczne.

Pieniądze, które zasilą nasz bon, będzie można będzie wydać na niedofinansowane w publicznym systemie usługi, takie jak stomatologia czy rehabilitacja – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jest to na razie tylko pomysł ekspertów, którym zależy na ograniczeniu wydatków na leczenie poważnych chorób. Czy ma on jednak szansę na wprowadzenie w życie? – Dla mnie ten pomysł brzmi bardzo ciekawie i jest wart rozważania – mówi nam posłanka Marta Golbik, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia. – Musi być najpierw wykonana pogłębiona analiza tego projektu, wszystko powinno być zbadane pod kątem prawnym i finansowym, więc od pomysłu do wdrożenia jest daleka droga – podkreśla posłanka KO.

Skorzystaj z programu "Moje zdrowie"

Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia uruchomiło od 1 maja 2025 roku nowy program profilaktyczny „Moje zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej”. Zastępił on wcześniejszy program „Profilaktyka 40 Plus” i obejmuje osoby już od 20. roku życia. Badania są dostępne bezpłatnie w przychodniach POZ, a ich zakres zależy od wieku, płci i wyników ankiety zdrowotnej. Celem programu jest wczesne wykrywanie chorób i poprawa stanu zdrowia Polaków.

