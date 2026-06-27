Prof. Andrzej Nowak ujawnił kolejne kulisy kampanii Karola Nawrockiego.

Historyk twierdzi, że miała pojawić się próba wykorzystania plotki o rzekomym dziecku.

Według autora książki miał to być element politycznego szantażu podczas kampanii wyborczej.

Prof. Andrzej Nowak ujawnia kolejne kulisy kampanii

Po publikacji fragmentów dotyczących dramatycznego zasłabnięcia Karola Nawrockiego autor książki „Skąd się wziął Karol Nawrocki” ujawnił kolejne informacje dotyczące przebiegu kampanii wyborczej.

W nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube, prof. Andrzej Nowak stwierdził, że w trakcie rywalizacji o urząd prezydenta pojawił się pomysł wykorzystania wobec Karola Nawrockiego plotki dotyczącej jego życia prywatnego.

Miała pojawić się plotka o rzekomym dziecku

Według relacji historyka chodziło o rozpowszechnienie informacji, że Karol Nawrocki miał rzekomo posiadać nieślubne dziecko. Prof. Nowak twierdzi, że temat miał zostać wykorzystany podczas debaty z głównym kontrkandydatem, Rafałem Trzaskowskim, jednak ostatecznie nigdy nie pojawił się w publicznej dyskusji.

Przebieg tej kampanii, szokująco brutalny w niektórych aspektach, zostaje odsłonięty (...) gdzie mowa jest m.in. o próbie szantażowania Karola Nawrockiego rzekomą niegdysiejszą kochanką i rzekomym nieślubnym dzieckiem – powiedział prof. Andrzej Nowak.

Autor mówi o „próbie szantażu”

Historyk ocenił, że cała sytuacja miała pokazywać skalę napięcia i brutalności towarzyszącej walce o najwyższy urząd w państwie. Jednocześnie podkreślił, że była to jedna z historii opisanych w książce przygotowanej wspólnie z obecnym prezydentem. W swojej wypowiedzi prof. Nowak określił opisywane wydarzenia jako próbę szantażu wymierzoną w Karola Nawrockiego.

Kampania pełna ostrych sporów

Kampania prezydencka, w której rywalizowali Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, należała do najbardziej emocjonujących w ostatnich latach. W jej trakcie wielokrotnie pojawiały się ostre zarzuty oraz spory dotyczące kandydatów.

Nowe wypowiedzi prof. Andrzeja Nowaka wpisują się w dyskusję o kulisach tamtych wydarzeń i sposobach prowadzenia politycznej rywalizacji. Opisywane przez niego sytuacje pochodzą z jego relacji przedstawionej przy okazji promocji książki.