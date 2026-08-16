Trzy emerytury Donalda Tuska. Kwoty robią wrażenie. Do tego pensja premiera

Premier Donald Tusk, choć aktywnie pełni funkcję szefa rządu, od lat pobiera emeryturę, a jego najnowsze oświadczenie majątkowe ujawnia niezwykłe szczegóły dotyczące źródeł dochodów.

Zaskakujące dane wskazują, że szef rządu otrzymuje aż trzy świadczenia emerytalne, w tym z zagranicznych systemów, które znacząco zasilają jego domowy budżet.

Poznaj dokładne kwoty jego emerytur, dowiedz się, ile łącznie zarabia premier miesięcznie i co polskie prawo mówi o łączeniu pracy z pobieraniem świadczeń.

Donald Tusk w kwietniu skończył 69 lat. Premier już od kilku lat ma prawo do emerytury, ale nadal pozostaje aktywny zawodowo. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego, świadczenie z polskiego ZUS nie jest jedynym, które otrzymuje.

Donald Tusk pobiera trzy emerytury

W oświadczeniu według stanu na 31 grudnia 2025 r. szef rządu wykazał aż trzy świadczenia emerytalne.

Największe pochodzi z systemu unijnego. W dokumencie zostało określone jako „Emerytura Komisji Europejskiej”. W całym 2025 r. Donald Tusk otrzymał z tego tytułu 71 282,78 euro.

Drugim źródłem jest polski ZUS. W ubiegłym roku emerytura z tego tytułu przyniosła premierowi 144 423,77 zł, czyli średnio ponad 12 tys. zł miesięcznie.

Do tego dochodzi jeszcze świadczenie z Belgii. W 2025 r. było to 2504,50 euro.

Po przeliczeniu świadczeń wypłacanych w euro trzy emerytury Tuska miały w 2025 r. wartość około 450–457 tys. zł. To daje średnio około 38 tys. zł miesięcznie. Kwota jest wyliczeniem na podstawie rocznych dochodów i przeliczenia świadczeń walutowych, a nie stałą miesięczną wypłatą w złotych.

Do emerytur dochodzi pensja premiera

Na tym dochody Donalda Tuska się jednak nie kończą. Z tytułu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazał za 2025 r. 294 977,52 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy to średnio około 24,6 tys. zł miesięcznie.

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Premier otrzymał również 47 603,76 zł diety parlamentarnej, w tym 36 tys. zł części nieopodatkowanej. W oświadczeniu znalazło się także 11 625,33 zł z praw autorskich oraz 181 euro odsetek od oszczędności.

Łączny dochód Tuska za 2025 r. wyniósł 498 630,38 zł oraz 73 968,28 euro. Po przeliczeniu waluty według kursu przyjętego w czerwcowym zestawieniu daje to około 812 tys. zł za cały rok, a więc średnio blisko 68 tys. zł miesięcznie ze wszystkich wykazanych źródeł.

Premier może jednocześnie pracować i pobierać emeryturę

Sam fakt łączenia emerytury z wynagrodzeniem nie jest niczym niezgodnym z przepisami. ZUS wskazuje, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny w przypadku mężczyzn 65 lat mogą co do zasady dorabiać bez ograniczeń bez zmniejszania lub zawieszania świadczenia.

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 r., więc powszechny wiek emerytalny osiągnął w 2022 r. Obecnie, oprócz trzech świadczeń, nadal otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa Rady Ministrów.

Poniżej galeria zdjęć: Święto Wojska Polskiego. Donald Tusk na jachcie w Gdyni.

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