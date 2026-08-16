Jest ranking wartości medialnej polityków w 2026 roku. Nawrocki na samym szczycie! Kolosalna kwota

Ekwiwalent reklamowy (AVE) określa kwotę, jaką należałoby zapłacić za publikacje, gdyby te miały charakter reklamowy. Jego wartość wyliczana jest m.in. na podstawie zasięgu publikacji, rodzaju medium oraz poziomu ekspozycji danej osoby.

– W tegorocznym zestawieniu, które po raz pierwszy objęło aż 170 liderów politycznych, widzimy wyraźną dominację Karola Nawrockiego. Objęcie urzędu prezydenta RP sprawiło, że stał się jedną z najczęściej komentowanych postaci w polskiej przestrzeni medialnej. Jego przewaga nad premierem Donaldem Tuskiem wynosi ponad 66 mln zł wartości ekwiwalentu reklamowego. Co ciekawe, w pierwszej edycji rankingu, która miała miejsce w 2021 roku, na pierwszym miejscu znajdował się ówczesny premier Mateusz Morawiecki, a prezydent Andrzej Duda zajmował dopiero trzecie miejsce – komentuje dr Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Czołówka rankingu: w pierwszej trójce Nawrocki, Tusk i Kaczyński

Tegoroczna pierwsza dziesiątka zestawienia pokazuje, że o wartości medialnej polityków decyduje dziś przede wszystkim ich realny wpływ na najważniejsze wydarzenia w kraju. W ścisłym finale znaleźli się przedstawiciele kluczowych ośrodków władzy.

Czołowe miejsca przypadły prezydentowi i premierowi. Trzecia lokata Jarosława Kaczyńskiego, z publikacjami wycenionymi na prawie 100 mln zł (dokładnie 98,29 mln zł), dowodzi, że mimo pozostawania poza rządem wciąż należy on do najważniejszych postaci polskiej polityki pod względem zainteresowania mediów.

Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz – 87,51 mln zł

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski – 84,94 mln zł

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – 62,5 mln zł

Przemysław Czarnek – 59,1 mln zł

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek – 51,18 mln zł

były Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – 47,92 mln zł

były premier Mateusz Morawiecki – 47,66 mln zł

Członkowie rządu i reprezentacja Konfederacji

Członkowie rządu stanowią silną grupę w zestawieniu. Najwyżej sklasyfikowany został Władysław Kosiniak-Kamysz (87,51 mln zł), przed Radosławem Sikorskim (84,94 mln zł), Waldemarem Żurkiem (51,18 mln zł) oraz Andrzejem Domańskim (35,27 mln zł).

– Sprawowanie kluczowych funkcji państwowych nadal pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na obecność w mediach. O wartości medialnej coraz częściej decydują również bieżące wydarzenia, aktywność komunikacyjna i zdolność do wywoływania debaty publicznej – tłumaczy dr Piotr Gąsiorowski.

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Zauważalny jest także wzrost pozycji przedstawicieli Konfederacji. W TOP 20 znalazł się Sławomir Mentzen (25,95 mln zł). Krzysztof Bosak uplasował się na 21. miejscu z wynikiem 25,58 mln zł. W dalszej części zestawienia obecni są: Przemysław Wipler (5,35 mln zł), Ewa Zajączkowska-Hernik (4,97 mln zł) oraz Konrad Berkowicz (4,02 mln zł). Z kolei lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zajął 15. miejsce z wyceną medialną sięgającą 32,2 mln zł.

– Jeszcze kilka lat temu przedstawiciele Konfederacji pojawiali się w rankingach znacznie niżej. Dziś ich obecność medialna należy do coraz bardziej widocznych na polskiej scenie politycznej – zauważa Gąsiorowski.

Byli prezydenci wciąż z wysokim wycenami

W rankingu wysokie pozycje zachowują również byli prezydenci:

Andrzej Duda – 34,07 mln zł

Lech Wałęsa – 11,45 mln zł

Aleksander Kwaśniewski – 10,46 mln zł

Bronisław Komorowski – 9,55 mln zł

– To pokazuje, że budowane przez lata autorytet i rozpoznawalność nadal przekładają się na zainteresowanie mediów. Komentarze byłych głowa państwa wciąż są istotnym elementem debaty publicznej – dodaje dr Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa..

Łączny ekwiwalent reklamowy publikacji dotyczących 170 przeanalizowanych liderów politycznych przekroczył kwotę 2,1 mld zł. Co istotne, blisko 30 proc. tej sumy przypada wyłącznie na dwóch polityków: prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska.

Instytut Przywództwa przeanalizował wzmianki o wybranych liderach politycznych zamieszczone w okresie od 1 stycznia 2026 14 lipca 2026. Badaniem objęto portale internetowe, strony informacyjne, blogi oraz wybrane platformy społecznościowe (Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, BlueSky). Ze względu na politykę udostępniania informacji z analizy wyłączono serwisy Facebook oraz Instagram. Do wyliczenia wartości medialnej wykorzystano wskaźnik ekwiwalentu reklamowego (AVE) bez uwzględniania zniżek reklamowych.

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