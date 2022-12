Prof. Marcin Matczak i Michał Woś w "Expressie Biedrzyckiej", a Rafał Bochenek w "Sednie Sprawy"

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

W środę 14 grudnia 2022 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w środę 14 grudnia 2022: prof. Marcin Matczak i Michał Woś. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie, poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

Sonda Oglądasz "Express Biedrzyckiej"? Tak Nie Czasami