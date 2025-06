Gorący dzień w Sejmie. Rząd Tuska z wotum zaufania

- Potrzebowałem tego wotum z oczywistych względów, były spekulacje czy rząd się utrzyma, a w takich warunkach źle się pracuje - mówił na sejmowym korytarzu Donald Tusk. Premier zapowiedział również, że w ciągu tygodnia przedstawione zostanie nazwisko rzecznika rządu. - To będzie poważna figura polityczna, to będzie waga ciężka w polityce - przekonywał.

- Jeśli chodzi o samą współpracę z dzisiaj prezydentem elektem, a niedługo prezydentem, no, ja dzisiaj już jasno postawiłem: ja znam swoje uprawnienia jako premiera polskiego rządu, znam dobrze konstytucję, wiem, co należy do rządu, co należy do prezydenta. Prezydent też zna swoje uprawnienia. Jak znajdzie się pole wspólne, lepiej dla Polski. Jeśli prezydent będzie chciał iść na konfrontację, no to to współczuję - zapowiedział buńczucznie.