Prof. Dudek proponuje zakład Tuskowi! Co na to premier?

- Donald Tusk twierdzi, że Polakom żyje się wyraźnie lepiej, a Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 38,12% respondentów.
- Premier zadeklarował, że może się założyć, że KO wygra wybory w 2027 roku i nie odda władzy opozycji.
- Prof. Antoni Dudek proponuje Tuskowi zakład o 100 zł, twierdząc, że KO nie utrzyma się przy władzy po 2027 roku.
- Dudek uważa, że polityka Tuska osłabia potencjalnych koalicjantów, co może utrudnić KO stworzenie rządu nawet po wygranych wyborach.
Donald Tusk: Polakom żyje się wyraźnie lepiej
Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla portalu stan360, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 38,12 proc. respondentów.
Podczas konferencji prasowej w Brukseli, premier Donald Tusk został poproszony o komentarz do wyników sondażu. Szef rządu podkreślił, że nie jest to pierwsze badanie, które pokazuje przewagę jego ugrupowania i sugeruje pozytywny trend przed wyborami w 2027 roku.
– „Ten sondaż, moim zdaniem, jest (…) znakiem, że dajemy radę i że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia sympatii czy antypatii partyjnych, ale wszystkie bez wyjątku dane pokazują, że dzisiaj Polakom żyje się wyraźnie lepiej. To jest skok nieporównywalny z jakimkolwiek okresem w naszej historii” – powiedział premier.
Jak zaznaczył, mimo krytyki, również ze strony środowisk sprzyjających Koalicji Obywatelskiej, takie wyniki stanowią potwierdzenie, że jego rząd zmierza w dobrym kierunku.
Premier: „Wygramy wybory w 2027 i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu”
W dalszej części wypowiedzi premier odniósł się bezpośrednio do nadchodzących wyborów parlamentarnych.
– „Mogę przyjmować zakłady. Nie na duże kwoty, ale my wygramy wybory w 2027 roku i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu, czy Święczkowskiemu, czy Ziobrze, czy tym przemiłym, sympatycznym panom” – zadeklarował Tusk z przekonaniem.
Prof. Dudek odpowiada premierowi
Na wyzwanie rzucone przez Tuska zareagował prof. Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce”. Politolog odniósł się do słów premiera, proponując konkretny zakład. – „Panie premierze, proponuję zakład, myślę, że kwota 100 zł jest odpowiednia i niewygórowana. Uważam, że Koalicja Obywatelska nie utrzyma się przy władzy po roku 2027, podkreślam, że nie utrzyma się przy władzy, bo wygrać wybory może jak PiS w 2023 roku i ma największy klub w Sejmie, ale nie rządzi” – stwierdził.
Według prof. Dudka, polityka Tuska doprowadziła do tego, że "przystawki" są poniżej progu wyborczego i może być tak, że KO nie będzie miała z kim zawrzeć koalicji.
- " Mam nadzieję, że premier zakład przyjmie" - podsumował Dudek.