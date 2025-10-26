Prof. Dudek proponuje zakład Tuskowi! Co na to premier?

Donald Tusk twierdzi, że Polakom żyje się wyraźnie lepiej, a Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 38,12% respondentów.

Premier zadeklarował, że może się założyć, że KO wygra wybory w 2027 roku i nie odda władzy opozycji.

Prof. Antoni Dudek proponuje Tuskowi zakład o 100 zł, twierdząc, że KO nie utrzyma się przy władzy po 2027 roku.

Dudek uważa, że polityka Tuska osłabia potencjalnych koalicjantów, co może utrudnić KO stworzenie rządu nawet po wygranych wyborach.

Donald Tusk: Polakom żyje się wyraźnie lepiej

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla portalu stan360, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 38,12 proc. respondentów.

Podczas konferencji prasowej w Brukseli, premier Donald Tusk został poproszony o komentarz do wyników sondażu. Szef rządu podkreślił, że nie jest to pierwsze badanie, które pokazuje przewagę jego ugrupowania i sugeruje pozytywny trend przed wyborami w 2027 roku.

– „Ten sondaż, moim zdaniem, jest (…) znakiem, że dajemy radę i że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia sympatii czy antypatii partyjnych, ale wszystkie bez wyjątku dane pokazują, że dzisiaj Polakom żyje się wyraźnie lepiej. To jest skok nieporównywalny z jakimkolwiek okresem w naszej historii” – powiedział premier.

Jak zaznaczył, mimo krytyki, również ze strony środowisk sprzyjających Koalicji Obywatelskiej, takie wyniki stanowią potwierdzenie, że jego rząd zmierza w dobrym kierunku.

Premier: „Wygramy wybory w 2027 i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu”

W dalszej części wypowiedzi premier odniósł się bezpośrednio do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

– „Mogę przyjmować zakłady. Nie na duże kwoty, ale my wygramy wybory w 2027 roku i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu, czy Święczkowskiemu, czy Ziobrze, czy tym przemiłym, sympatycznym panom” – zadeklarował Tusk z przekonaniem.

Prof. Dudek odpowiada premierowi

Na wyzwanie rzucone przez Tuska zareagował prof. Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce”. Politolog odniósł się do słów premiera, proponując konkretny zakład. – „Panie premierze, proponuję zakład, myślę, że kwota 100 zł jest odpowiednia i niewygórowana. Uważam, że Koalicja Obywatelska nie utrzyma się przy władzy po roku 2027, podkreślam, że nie utrzyma się przy władzy, bo wygrać wybory może jak PiS w 2023 roku i ma największy klub w Sejmie, ale nie rządzi” – stwierdził.

Według prof. Dudka, polityka Tuska doprowadziła do tego, że "przystawki" są poniżej progu wyborczego i może być tak, że KO nie będzie miała z kim zawrzeć koalicji.

- " Mam nadzieję, że premier zakład przyjmie" - podsumował Dudek.